Contract record pentru un drum de mare viteză în România: Un singur tronson de 73,5 km. Va costa 4,29 miliarde de lei

29-10-2025 | 17:12
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a semnat, miercuri, contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză, în valoare de 10,2 miliarde de lei, pentru Autostrada Unirii (A8) şi Drumul Expres Focşani - Brăila.

Claudia Alionescu

"Astăzi am semnat încă două contracte de proiectare şi execuţie având o valoare totală de 10,2 miliarde lei fără TVA, respectiv 12,4 miliarde lei cu tot cu TVA, însumând o lungime de 105 km. Este vorba despre sectorul 2B Grinţieş - Pipirig, unul dintre cele mai provocatoare segmente ale autostrăzii montane A8 - Autostrada Unirii. Acesta are o lungime de 32 km şi va avea provocări tehnice deosebite din punct de vedere al structurilor şi al tunelurilor ce fac obiectul acestui contract. Celălalt tronson pe care l-am semnat astăzi este drumul expres Focşani - Brăila. El va face legătura între podul de la Brăila şi autostrada A7. Chiar dacă la prima vedere pare un segment mai simplu, va avea şi acesta provocările lui. În zonă, pânza freatică este destul de sus, mai sunt şi zone inundabile, deci aici antreprenorul va avea provocările sale", a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Pentru lotul 2B Grinţieş - Pipirig, cel mai dificil al Autostrăzii Unirii, contractul pentru lucrări de proiectare şi execuţie a fost semnat cu Asocierea SA&PE Construct SRL (lider asociere) - Euro-Asfalt d.o.o. - Tehnostrade SRL - Spedition UMB SRL şi are o valoare de 5,97 miliarde lei.

Al doilea contract, cel pentru construirea Drumului Expres Focşani - Brăila (73,5 km) a fost atribuit luna trecută asocierii de constructori din România SA&PE Construct SRL (lider asociere) - Spedition UMB - Tehnostrade SRL - Arcada Company. Pentru cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract termenul de realizare este de 42 de luni, iar valoarea de 4,29 miliarde lei.

"Pentru cele două contracte pe A8, tronsonul 2B, avem o asociere română-bosniacă, iar pentru Focşani - Brăila avem o asociere de constructori români, ceea ce ne bucură şi mai mult, fiind doar companii româneşti care vor construi acest lot. Antreprenorul îşi poate gândi programul de lucru pe toţi cei 73 de kilometri, astfel încât să-şi asigure drumurile tehnologice, să-şi aducă materialul din gropile de împrumut, să-şi asigure organizările de şantier, să facă, practic, toată gândirea necesară execuţiei, dar, aşa cum am spus, într-adevăr, el poate fi dat în trafic şi pe loturi, dacă acestea vor fi gata. Mai mult, noi am cerut în caietul de sarcini ca şi spaţiile de servicii să fie finalizate cu şase luni înaintea finalizării efective a tronsonului de autostradă, deoarece ne dorim să le finalizăm şi pe acestea şi, în momentul când deschidem autostrăzile, să existe şi spaţii de servicii, aspect pe care l-au reclamat toţi participanţi la trafic până acum. La lotul 2B discutăm de 14 luni perioada de proiectare şi 40 de luni perioada de execuţie, iar la Focşani - Brăila avem 6 luni perioada de proiectare şi 36 de luni perioada de execuţie", a adăugat Budescu.

Şeful CNIR a subliniat că aceste două contracte sunt esenţiale pentru dezvoltarea infrastructurii moderne şi asigurarea conectivităţii între regiuni şi nu s-au depus contestaţii.

Sursa: Agerpres

