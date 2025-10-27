Restricții de trafic pe Valea Oltului. Se fac lucrări la o parte din autostrada Sibiu-Piteşti

Lucrările la tunelul de la Robeşti, parte a lotului 2 al Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, vor fi extinse în perioada următoare, astfel că se va lucra simultan la cele două galerii ale acestuia, atât dinspre Vâlcea, cât şi dinspre Sibiu, potrivit CNAIR.

„Firma din Turcia lucrează foarte bine, e mobilizată pe sectoarele pentru care are autorizaţie. Astăzi (luni, n.r.) a fost prima dinamitare controlată. A mers totul bine şi începând de astăzi se va dinamita de cel puţin o dată pe zi în prima galerie a tunelului Robeşti, un tunel de 900 de metri. În perioada imediat următoare va începe partea de detonare şi în cea de a doua galerie, iar, în curând, antreprenorul, care şi-a pregătit materialele şi oameni, urmează să înceapă şi din partea dinspre Sibiu - acum se lucrează doar dinspre Vâlcea - astfel că vor fi patru puncte de lucru distincte, deci sunt şanse să fie patru detonări într-o zi. Lucrările de la tunelul Robeşti nu afectează deloc circulaţia rutieră pe DN 7, pentru că sunt la o distanţă foarte mare de partea carosabilă", a precizat, pentru Agerpres reprezentantul Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, Cristi Tudor.

Traficul pe DN 7 este însă afectat la Racoviţa, unde constructorul de pe lotul 3 al autostrăzii a început lucrările la ecoductul ce va fi realizat la Călineşti, iar până pe 15 noiembrie cel puţin vor fi restricţii de circulaţie.

„De astăzi s-au impus restricţii de circulaţie pe DN 7, în zona Racoviţa şi se circulă dirijat cu piloţi de trafic. Momentan, circulaţia este un pic greoaie până se va intra într-un ritm. Ne cerem scuze pentru acest disconfort, dar trebuie să înţeleagă toată lumea că, fără un efort din partea tuturor, aceste lucrări nu se pot executa. Restricţiile vor fi de lungă durată, pentru că ecoductul de la Racoviţa este unul foarte mare, de 100 de metri lăţime, deci va fi ca un fel de tunel şi în DN 7", a mai adăugat reprezentantul DRDP Craiova.

Tunelul de la Robeşti, parte a secţiunii 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, este unul de o dificultate tehnică ridicată, presupunând excavarea a 200.000 metri cubi de material şi folosirea a aproximativ 70 tone material exploziv, 60.000 metri cubi de beton şi 4.000 tone armătură şi confecţii metalice.

O complexitate la fel de mare presupune şi ecoductul de pe lotul 3 al autostrăzii (Cornetu - Tigveni). Construcţia va avea o lăţime minimă de 100 de metri şi o lungime de peste 300 de metri şi va traversa DN 7, calea ferată CF 201 şi râul Olt, în zona km 45+300 - 45+750, la nord de localitatea Călineşti, la aproximativ 300 de metri sud de podul DJ 703M şi de viitorul nod rutier de la Cornetu, fiind prevăzută şi cu un culoar care permite traversarea în siguranţă a zonei de către animalele sălbatice.

