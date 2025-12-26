Armand Goșu: Cei care au anulat alegerile din România au făcut jocul Rusiei

Ucrainenii nu fac o diferență precisă între combaterea corupției și război. Din punctul lor de vedere, combaterea corupției este parte a războiului. Luptă să nu intre sub influența lumii ruse, controlate de Kremlin.

Armand Goșu predă la Facultatea de Științe Politice a Universității București. E specializat în istoria Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice, fiind autorul mai multor cărți despre Vladimir Putin, dar și despre războiul din Ucraina.

În discuția cu spotmedia.ro s-a arătat pesimist în legătură cu situația din România, spunând că alegerile parlamentare și prezidențiale nu au adus o schimbare a regimului politic, structurile de putere influente din societate, cum ar fi SRI, SIE, armata, sistemul de justiție, și-au conservat puterea, resursele și influența.

Citate reprezentative:



La noi, orice șmecher din politică face un hau-hau că începe războiul hibrid și lumea pică pe spate.

Vedem că au trecut șase luni din mandatul noului președinte și în continuare nu avem director la SRI, iar vechiul director SIE nu a fost schimbat.

Pe cei de la putere nu-i interesează România. Vor să-și păstreze influența și privilegiile, să le fie lor bine, pe restul să-i ia naiba. Nu vă convine, aveți pașaport, cărați-vă!

Cei mai buni vor să plece. Totuși, mai sunt câțiva care vor să meargă la partide, să intre în SRI.

Citește articol integral pe SpotMedia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













