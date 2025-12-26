Armand Goșu: Cei care au anulat alegerile din România au făcut jocul Rusiei

Stiri actuale
26-12-2025 | 09:08
“Pupăm și poala lui Putin, cântăm și imnul României, ca să supraviețuim”. Istoricul Armand Goșu, despre alegerile din Moldova
Știrile PRO TV

Ucrainenii nu fac o diferență precisă între combaterea corupției și război. Din punctul lor de vedere, combaterea corupției este parte a războiului. Luptă să nu intre sub influența lumii ruse, controlate de Kremlin.

autor
Știrile PRO TV

Armand Goșu predă la Facultatea de Științe Politice a Universității București. E specializat în istoria Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice, fiind autorul mai multor cărți despre Vladimir Putin, dar și despre războiul din Ucraina.

În discuția cu spotmedia.ro s-a arătat pesimist în legătură cu situația din România, spunând că alegerile parlamentare și prezidențiale nu au adus o schimbare a regimului politic, structurile de putere influente din societate, cum ar fi SRI, SIE, armata, sistemul de justiție, și-au conservat puterea, resursele și influența.

Citate reprezentative:

La noi, orice șmecher din politică face un hau-hau că începe războiul hibrid și lumea pică pe spate.

Citește și
drone
Mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România

Vedem că au trecut șase luni din mandatul noului președinte și în continuare nu avem director la SRI, iar vechiul director SIE nu a fost schimbat.

Pe cei de la putere nu-i interesează România. Vor să-și păstreze influența și privilegiile, să le fie lor bine, pe restul să-i ia naiba. Nu vă convine, aveți pașaport, cărați-vă!

Cei mai buni vor să plece. Totuși, mai sunt câțiva care vor să meargă la partide, să intre în SRI.

Citește articol integral pe SpotMedia.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: analiza, alegeri,

Dată publicare: 26-12-2025 09:08

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România
Stiri actuale
Mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România

Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au fost vizați vineri noaptea de un mesaj RO-Alert, anunță ISU Tulcea, care precizează că nu au fost înregistrate apeluri privind căderi de obiecte din spațiul aerian.

 

Tragedie de Crăciun. Momentul în care un bărbat a murit după ce a intrat cu motocicleta într-un stâlp, în Iași | VIDEO
Stiri actuale
Tragedie de Crăciun. Momentul în care un bărbat a murit după ce a intrat cu motocicleta într-un stâlp, în Iași | VIDEO

Tragedie în ziua de Crăciun pe o șosea din județul Iași. Un bărbat de 31 de ani a murit după ce a condus imprudent o motocicletă. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini aflate în trafic.

Tragedie în a doua zi de Crăciun. Doi tineri au murit după ce un șofer a pierdut controlul volanului. VIDEO
Stiri actuale
Tragedie în a doua zi de Crăciun. Doi tineri au murit după ce un șofer a pierdut controlul volanului. VIDEO

Doi tineri au murit, iar un al treilea se zbate între viață și moarte, după un accident petrecut vineri dimineață, în Bistrița-Năsăud.

Recomandări
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Zece evenimente care au marcat anul 2025: Revenirea lui Trump la putere, armistiții fragile și crize climatice
Stiri externe
Zece evenimente care au marcat anul 2025: Revenirea lui Trump la putere, armistiții fragile și crize climatice

Revenirea perturbatoare la putere a lui Donald Trump, armistiţiul fragil din Gaza şi impasul din războiul din Ucraina se numără printre cele zece evenimente care, potrivit selecţiei AFP, au marcat anul 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Decembrie 2025

52:14

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28