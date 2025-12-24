Ciprian Ciucu schimbă taxa pentru cazarea în București: Cine câștigă și cine pierde. Cum e în Occident
La propunerea lui Ciprian Ciucu, Consiliul General a adoptat modificarea taxei pe care fiecare turist trebuie să o achite, pentru fiecare noapte de cazare în București.
Mai exact, modul de calcul al taxei se schimbă. Acum, ea era în cuantum de 1% din valoarea cazării. În 2026, va fi 10 lei/noapte, indiferent de locul și condițiile în care stă turistul.
Primarul general Ciprian Ciucu susține că măsura vine la solicitarea hotelierilor, care au spus că le e greu să își evidențieze procentele, în contabilitate, aşa că au cerut ca taxa să fie una în sumă fixă.
Dată publicare:
24-12-2025 07:58