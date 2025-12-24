Ciprian Ciucu schimbă taxa pentru cazarea în București: Cine câștigă și cine pierde. Cum e în Occident

La propunerea lui Ciprian Ciucu, Consiliul General a adoptat modificarea taxei pe care fiecare turist trebuie să o achite, pentru fiecare noapte de cazare în București.

Mai exact, modul de calcul al taxei se schimbă. Acum, ea era în cuantum de 1% din valoarea cazării. În 2026, va fi 10 lei/noapte, indiferent de locul și condițiile în care stă turistul.

Primarul general Ciprian Ciucu susține că măsura vine la solicitarea hotelierilor, care au spus că le e greu să își evidențieze procentele, în contabilitate, aşa că au cerut ca taxa să fie una în sumă fixă.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













