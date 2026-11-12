Primarul a anunţat că va cere ministrului energiei o întâlnire în curând, pentru că, dacă nu vor prelua Elcen, tot timpul Termoenergetica va da vina pe Elcen iar Elcen va da vina pe Termoenergetica, potrivit News.ro.

”Elcen văd că a devenit cam războinic în comentarii, în ultimul timp, dar nu pomeneşte nimic de ce se întâmplă la CET VEST, unde a explodat astă vară, vă aduc aminte, două elemente din infrastructura lor. N-am văzut conducerea Elcen să vină şi să spună în ce stadiu sunt”, a spus primarul.

El a mai spus că Elcen a luat 5 miliarde pentru fondul de modernizare.

„N-am văzut să vină să facă conferinţă de presă, să vină şi să explice în ce stadiu sunt cu contractarea acelor lucrări de infrastructură care să înlocuiască CET-urile. Şi nici presa nu i-a întrebat. Eu i-am mai întrebat. Deci, în loc să înceapă acest război Elcen cu Termoenergetica, mai bine şi-ar face treaba”, a precizat primarul Capitalei, el arătând că chiar dacă ei livrează la parametri corecţi, cei care sunt amendaţi sunt Termoenergetica, adică Primăria Capitalei.

„O să-i cer domnului ministru al energiei o întâlnire în curând, dar această situaţie nu va putea continua, pentru că, dacă nu vom prelua Elcen, aşa cum am spus-o foarte clar într-o conferinţă de presă, tot timpul Termoenergetica va da vina pe Elcen, Elcen va da vina pe Termoenergetica. Responsabilitatea trebuie să fie unică, singulară, la Primăria capitalei. Ca să nu mai fie probleme la Elcen sau ca primarul să-şi asume, ca primar, consiliul general, probleme de termoficare, trebuie să fie unul singur, o singură companie, un singur punct de comandă”, a menţionat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a invitat Elcen ”să fie mai reţinut în declaraţii războinice, neprovocate de către nimeni şi să-şi facă treaba”.

„Întreb public Elcen în acest moment două lucruri, să vină să prezinte două lucruri: Unu, care este stadiul lucrărilor la CET Vest după cele două mari explozii din vară, unde personal m-am implicat (..) să elibereze autorizaţia de construire. Şi doi, care este stadiul pregătirii proiectelor de modernizare pentru cele 5 miliarde de euro pe care le-a dat guvernul”, a mai spus Ciucu.