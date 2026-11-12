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Atacul armat a avut loc în North Royalton, o suburbie a orașului Cleveland.

Polițiștii au fost alertați de o femeie care a sunat la 911, îngrijorată că mașina fostului ei soț se afla în curtea părinților săi, iar aceștia nu răspundeau la telefon.

În plus, a precizat ea, bărbatul de care era despărțită de 10 ani revenise din România și s-ar fi purtat ciudat.

Când echipajele au ajuns la adresă, i-au găsit pe proprietarii de 71 de ani fără viață, cu răni provocate de gloanțe la cap. Cum autoturismul fostului ginere era încă în curte, dar presupusul intrus nu a fost localizat rapid, agenții au considerat situația periculoasă și s-au retras.

Au cerut trimiterea unei echipe tactice, care l-a găsit în cele din urmă pe bărbat mort, la parterul casei. Avea o rană împușcată la cap, provocată, potrivit cercetărilor, de el însuși.

Individul, tot român, avea aceeași vârstă cu foștii socri.

Motivele dublei crime urmate de sinucidere urmează să fie stabilite de anchetă.