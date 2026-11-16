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Planul lui Gheorghe Piperea pentru Primăria Capitalei, după ce a fost ales președinte al filialei AUR București

Stiri Politice
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Europarlamentarul Gheorghe Piperea afirmă, luni, că alegerea în funcţia de preşedinte al AUR Bucureşti consolidează prin vot decizia conducerii partidului de a-i încredinţa sarcina candidaturii la funcţia de Primar General al Capitalei. 

autor
Ines Paris

El crede că marile probleme ale Capitalei trebuie decise prin referendum, organizat la fiecare 6 luni, potrivit News.ro.

„Democraţia participativă trebuie să fie încurajată şi facilitată”, crede preşedintele AUR Bucureşti.

„Ieri, în sala Rosetti din Palatul Parlamentului, am fost ales preşedinte al Organizaţiei Bucureşti a partidului AUR. Ca o consecinţă, se consolidează prin vot decizia conducerii partidului de a-mi încredinţa sarcina candidaturii la funcţia de Primar General al Capitalei. Este o onoare şi o responsabilitate", a scris, luni, pe Facebook, Gheorghe Piperea.


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Piperea vrea organizarea unui referendum la fiecare 6 luni în București

El susţine că marile probleme ale Capitalei trebuie decise prin democraţie directă, adică prin referendum, organizat periodic, la fiecare 6 luni: „Iniţiativa cetăţenească, adică, democraţia participativă, trebuie să fie încurajată şi facilitată, pentru a se transforma în reguli şi cutume. Cetăţenii contează, iar nu ONG-urile din complexul industrial al cenzurii sau corporaţiile transnaţionale".

De asemenea, Piperea a declarat că, deşi Primăria Generală şi companiile municipale sunt în insolvenţă declarată sau de facto, „adevăratul faliment e cel moral":

„Criza de lichidităţi şi de management eficient păleşte în faţa crizei morale. E suficient să observăm că actualul locatar al clădirii de vizavi de Cişmigiu este sub control judiciar pentru acuzaţii de corupţie. Este timpul ca acea instituţie să fie reorganizată moral şi curăţită de radicalii pro-europeni şi de elitele vulpi care au infestat-o", a mai scris Piperea pe Facebook.

Gheorghe Piperea este noul președinte AUR

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi-a ales, duminică, noua conducere a organizaţiei municipale Bucureşti, precum şi conducerile filialelor din toate cele şase sectoare ale Capitalei. În funcţia de preşedinte al AUR Bucureşti a fost ales europarlamentarul Gheorghe Piperea.

În 27 octombrie, preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că europarlamentarul Gheorghe Piperea este propunerea AUR pentru a candida la Primăria Capitalei.

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Sursa: News.ro

Etichete: gheorghe piperea, aur, bucuresti, primaria capitalei,

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