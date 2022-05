Cine este Boris Bondarev, diplomatul rus de la ONU care și-a dat demisia din cauza războiului

Boris Bondarev, fostul diplomat rus la biroul ONU de la Geneva și-a anunțat demisia pe 23 mai 2022. Motivul a fost războiul din Ucraina. Diplomatul rus afimă că răzoiul început de Putin l-a făcut să-i fie rușine de țara lui.

Boris Bondarev, în vârstă de 41 de ani este un fost diplomat rus care a lucrat pentru misiunea permanentă a Rusiei la Oficiul Națiunilor Unite din 2002, iar din 2019 la Geneva.

Pe 23 mai 2022, Boris Bondarev și-a anunțat demisia în semn de protest față de războiul din Ucraina.

