CFR SA și Călători s-au „împăcat". Circulaţia trenurilor, reluată la o zi după ce au anunțat datorii de 100 de mil. de lei

21-10-2025 | 17:49
CFR SA - Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord pentru stingerea datoriilor restante, prin plăți și compensări reciproce, astfel că circulația trenurilor a fost reluată normal.

Aura Trif

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunțat luni că începând de marţi, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia a aproape 40 de de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane de lei.

”În urma dialogului instituţional desfăşurat între conducerile Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA şi Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, privind sumele restante notificate anterior, în cuantum de 79.914.237,65 lei, părţile au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. Ca urmare a acestor discuţii constructive şi a disponibilităţii manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulaţiei trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfăşoare conform programului obişnuit de circulaţie”, anunţă, marţi, CFR Infrastructură, într-un comunicat de presă.

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” SA anunţă că va continua să monitorizeze îndeaproape îndeplinirea angajamentelor asumate de către CFR Călători, urmărind respectarea graficului de plată şi aplicarea măsurilor corective necesare pentru evitarea unor situaţii similare pe viitor.

Cum s-a ajuns la blocajul financiar

CFR Călători este operatorul național de transport feroviar de călători. Aceasta asigură circulația zilnică a trenurilor, inclusiv InterCity și InterRegio, și se ocupă de vânzarea biletelor, programarea trenurilor și relația cu pasagerii.

CFR SA („CFR Infrastructură”) este administratorul infrastructurii feroviare publice din România. Aceasta se ocupă de întreținerea și modernizarea căilor ferate, semnalizării, electrificării și a altor componente esențiale pentru circulația trenurilor. De asemenea, oferă acces și operatorilor feroviari private la rețeaua feroviară națională prin aplicarea unor taxe.

Pentru a folosi această infrastructură, CFR Călători plătește o taxă numită Tarif de Utilizare a Infrastructurii (TUI) către CFR SA. În ultimele luni, însă, CFR Călători a acumulat datorii de peste 100 de milioane de lei, neplătind la timp aceste taxe. Din cauza acestor neîncasări, CFR SA a rămas fără lichidități, neputând plăti integral salariile angajaților, tichetele de masă sau facturile către furnizori. În semn de presiune, CFR SA a anunțat suspendarea temporară a circulației unor trenuri, declanșând un conflict intern în sistemul feroviar.

Anterior, compania a anunţat că, din cauza datoriilor CFR Călători, s-a ajuns la imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, dar şi la neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. În plus, s-au acumulat datorii către furnizori şi nu se pot plăti taxele către stat.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a cerut, marţi, directorilor CFR Călători şi CFR Infrastructură să rezolve prin dialog situaţia care a dus la suspendarea mai multor trenuri, în caz contrar ameninţând că va lua măsuri împotriva ambilor.

Ministrul a transmis că rolul celor doi este ”să ofere service publice de calitate, nu să se folosească de funcţiile pentru răfuieli personale”.

Răspunsul CFR Călători

CFR Călători a anunțat că va continuă să prioritizeze asigurarea serviciului public de transport feroviar, deși acest obiectiv devine tot mai dificil de atins din cauza subfinanțării acute a sistemului și a întârzierilor la plata facilităților de călătorie acordate de stat. Pentru anul 2025, compensațiile primite sunt cu 20% mai mici față de 2024, în contextul creșterii costurilor de operare. Totuși, CFR Călători depune eforturi pentru a-și onora obligațiile către CFR SA, în limita cadrului legal.

În octombrie 2025, compania a primit de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară 133 milioane lei pentru plata salariilor și a obligațiilor către buget, precum și 105 milioane lei pentru plata parțială a datoriilor către furnizori. În prezent, datoriile restante ale CFR Călători către furnizori acoperă diverse servicii, cu plăți făcute conform Codului Fiscal, prioritizând facturile în funcție de vechime.

Compania a mai precizat că în prezent are datorii restante cuprinse, ca vechime, între 30 -180 de zile către diferiţi furnizori pentru plata: TUI, energie electrică, motorină, reparații și salubrizare material rulant, etc.

Din datoria restantă aferentă Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), CFR Călători a efectuat plăți de 10 milioane lei din fonduri proprii în perioada 16–20 octombrie 2025, urmând ca o nouă plată de 30 milioane lei să fie realizată pe 22 octombrie 2025. De asemenea, o sumă suplimentară va fi compensată pentru prestațiile efectuate de CFR Călători către CFR SA.

Structura cheltuielilor lunare în sumă de 360 de milioane de lei ale CFR Călători este următoarea:

►TUI 60.000.000 lei
►energie 40.000.000 lei
►obligații bugetare ANAF inclusiv eșalonarea 80.000.000 lei
►salarii 80.000.000 lei
►motorină tractune 30.000.000 lei
►cheltuieli reparații, salubrizare, pază, etc 45. 000.000 lei
►alți furnizori 25.000.000 lei.

CFR SA, precizări privind neplata datoriilor CFR Călători

CFR Infrastructură a transmis marţi noi precizări referitoare la impactul economic pe care neîncasarea sumelor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.) îl are asupra activităţii companiei.

”Neîncasarea la termen a obligaţiilor financiare din partea CFR Călători a condus la acumularea unor creanţe restante în valoare de 100.203.237,65 lei, ceea ce a afectat în mod direct fluxul de lichidităţi necesar derulării activităţilor curente ale companiei. În acest context, CFR SA se confruntă cu o situaţie financiară dificilă”, a transmis, marţi, CFR Infrastructură, într-un comunicat de presă.

Potrivit companiei, s-a ajuns la imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, aceasta fiind plătită doar în proporţie de aproximativ 50%, dar şi la neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, respectiv tichetele de masă şi orele suplimentare, pentru o perioadă de peste 4 luni.

În plus, se înregistrează ”întârzieri semnificative la plata furnizorilor de materiale, lucrări, servicii şi energie” şi dificultăţi în achitarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.

”În prezent, datoriile totale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA se ridică la peste 200 milioane lei, sumă generată în mare parte de neîncasarea creanţelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători. CFR SA subliniază că aceste efecte nu afectează activitatea de siguranţă feroviară, însă constrâng semnificativ capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile financiare curente şi de a menţine în parametri optimi activitatea operaţională”, a mai transmis compania.

