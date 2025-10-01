Scandal uriaș la CFR Marfă. Angajații ar fi furat motorină și piese. Prejudiciul este estimat la jumătate de milion de euro

01-10-2025 | 18:15
Este scandal de proporții la CFR Marfă. Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină din locomotive piese și cabluri de cupru. Paguba este estimată, în acest moment, la o jumătate de milion de euro.

Ovidiu Oanță

Încă de dimineață, polițiștii de la Transporturi au descins în locuințele suspecților și i-au dus rând pe rând la audieri.

Polițiștii Secției Regionale de Transporturi au percheziţionat locuințele mai multor angajați ai CFR Marfă, din Teleorman, Dâmbovița, Ilfov și București. Au descins însă și la sediul central al companiei de la Ministerul Transporturilor, de unde au ridicat documente. Rând pe rând, cel puțin 13 angajați ai companiei au fost luați cu mandat și duși la audieri. Polițiștii susțin că au fost reclamați chiar de șefii lor.

Corespondent Știrile ProTV: „Angajații de la CFR sunt bănuiți că, în timpul zilei sau la adăpostul întunericului, ar fi sustras în ultimele trei luni cantități importante de combustibil chiar din locomotive. Însă bănuiala se extinde și mai departe. Și anume înspre suspiciunea că ar fi furat inclusiv componente.”

Surse apropiate de anchetă spun că există bănuiala că angajații implicaţi ar fi dezmembrat mai multe locomotive confiscate de ANAF sau care aveau nevoie de reparații. Dar și materiale de infrastructură feroviară, în special cabluri din cupru, pe care le-ar fi vândut unor firme private. Un singur tambur încărcat cu 510 metri liniari de cablu valora 180.000 de euro.

tren, cfr calatori
Angajați CFR Marfă, suspectați că au furat piese de locomotive și combustibil. Percheziții în trei județe și Capitală


Ținta principală a procurorilor de la Parchetul Sectorului 1 care investighează aceste acuzații de furt calificat a fost însă Triajul de locomotive de la Chitila. Acolo au fost găsiți o parte dintre suspecți, dar și ustensilele despre care există bănuiala că le-ar fi folosit.


Pierderile în acest caz, estimate deocamdată la o jumătate de milion de euro, vor fi actualizate după audierea tuturor suspecților și martorilor, și analiza actelor contabile.
 

