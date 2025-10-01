Cel puțin 10 angajați ai companiei CFR Marfă sunt audiați. Sunt suspectați că ar fi furat piese de locomotive și motorină

Stiri actuale
01-10-2025 | 14:19
furt cfr

Scandal de proporții la CFR Marfă! Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină din locomotive, dar și piese componente.

autor
Ovidiu Oanță

Polițiștii de la Transporturi au descins miercuri dimineață în locuințele suspecților și i-au adus, rând pe rând, la audieri.

Cel puțin 10 angajați ai companiei CFR Marfă, care lucrează în triajul de locomotive de la Chitila, au ajuns deja la secția de poliție transporturi, secția regională, și sunt audiați de ofițerii care investighează acest caz în care există suspiciuni de furt calificat.

De altfel, potrivit unor informații oficiale, aceștia sunt bănuiți că în ultimele trei luni de zile ar fi obișnuit să fure motorină din locomotive, dar și piese componente, motiv pentru care au fost monitorizați o perioadă de timp, iar miercuri, înarmați cu autorizații de percheziție emise de judecător, polițiștii au descins în locuințele celor care trebuie să dea socoteală din județele Teleorman, Ilfov, Dâmbovița și din Capitală.

Au fost descinderi și la sediul Companiei CFR Marfă, din sediul Ministerului Transporturilor, acolo de unde au fost ridicate diferite documente, iar în aceste momente anchetatori încearcă să se lămurească despre implicarea fiecăruia în parte. Cel puțin deocamdată nu e foarte clară cantitatea de motorină sustrasă.

Citește și
jaf repetat
Jaf la indigo de milioane de dolari. Un magazin de bijuterii din California a fost devalizat în câteva minute

Se fac verificări, se fac comparații între documentele și scriptele de la CFR Marfă și ceea ce s-a găsit la fața locului, însă, cu siguranță, susțin anchetatorii, în funcție de probele strânse până acum, este foarte posibil ca majoritatea dintre cei aduși cu mandat la secția regională de poliție transporturi, să fie puși sub învinuire și foarte posibil să fie luate măsuri preventive împotriva lor.

Între timp, compania CFR Marfă nu a dat niciun comentariu, nicio reacție vizavi de acest scandal de proporții. Au preferat cei de la biroul de presă să confirme doar investigația și descinderile.

Însă, spun aceleași surse apropiate de anchetă, toată investigația legată de această presupusă acțiune ilegală de furt de combustibil și piese de locomotivă ar fi pornit după ce cei de la CFR Marfă ar fi remarcat aceste lucruri și ar fi sesizat poliția.

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc în Copenhaga, să pună la punct un plan important de securitate. Nicușor Dan participă

Sursa: Pro TV

Etichete: furt, cfr marfa,

Dată publicare: 01-10-2025 13:29

Articol recomandat de sport.ro
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Citește și...
Angajați CFR Marfă, suspectați că au furat piese de locomotive și combustibil. Percheziții în trei județe și Capitală
Stiri actuale
Angajați CFR Marfă, suspectați că au furat piese de locomotive și combustibil. Percheziții în trei județe și Capitală

În județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în București au loc miercuri 18 percheziții, ca urmare a unei sesizări făcute de CFR Marfă privind furtul de piese de locomotive și combustibil, ancheta vizând mai mulți angajați ai companiei.

 

Jaf la indigo de milioane de dolari. Un magazin de bijuterii din California a fost devalizat în câteva minute
Stiri externe
Jaf la indigo de milioane de dolari. Un magazin de bijuterii din California a fost devalizat în câteva minute

Jaf spectaculos în statul american California. Cel puțin 25 indivizi mascaţi au spart un magazin de bijuterii şi au furat marfă de un milion de dolari.

O elevă a furat 10.000 de euro din fondul pentru balul de absolvire al liceului, în Germania. Cum a ieșit totul la iveală
Stiri externe
O elevă a furat 10.000 de euro din fondul pentru balul de absolvire al liceului, în Germania. Cum a ieșit totul la iveală

Scandal la Școala Generală Erle, din Renania de Nord-Westfalia, unde o elevă este acuzată că a sustras 10.000 de euro din fondul dedicat balului de absolvire, scrie BILD.

Adolescent ucis de poliție în Olanda, la McDonald’s. A furat o bicicletă sub amenințarea unei arme de foc |VIDEO
Stiri externe
Adolescent ucis de poliție în Olanda, la McDonald’s. A furat o bicicletă sub amenințarea unei arme de foc |VIDEO

Un adolescent a fost împușcat mortal de poliția olandeză, după ce a furat o bicicletă amenințând proprietarul cu o armă de foc.

Un bărbat a ținut patru persoane captive într-un subsol din SUA. Chinurile îndurate de victime. „Este un individ bolnav”
Stiri externe
Un bărbat a ținut patru persoane captive într-un subsol din SUA. Chinurile îndurate de victime. „Este un individ bolnav”

Un bărbat din Carolina de Sud este acuzat că a ținut în captivitate patru persoane în subsolul casei sale, unde le-ar fi supus abuzurilor fizice și le-ar fi furat banii.

Recomandări
Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte
Stiri actuale
Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte

Un copil a murit în Vaslui, iar mama și surorile lui sunt în spital, intoxicați. Nu se știe ce i-a putut răpune atât de agresiv.

„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
Stiri externe
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Top citite
1 alegeri republica moldova
Inquam/ Octav Ganea
Stiri externe
Mesajul SUA după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova
2 pensionari
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Economice
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern
3 Horoscop chinezesc octombrie 2025. Energia lunii de jar și previziunile pentru fiecare zodie
Stiri Diverse
Horoscop chinezesc octombrie 2025. Energia lunii de jar și previziunile pentru fiecare zodie
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Octombrie 2025

03:12:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28