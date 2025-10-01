Cel puțin 10 angajați ai companiei CFR Marfă sunt audiați. Sunt suspectați că ar fi furat piese de locomotive și motorină

Scandal de proporții la CFR Marfă! Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină din locomotive, dar și piese componente.

Polițiștii de la Transporturi au descins miercuri dimineață în locuințele suspecților și i-au adus, rând pe rând, la audieri.

Cel puțin 10 angajați ai companiei CFR Marfă, care lucrează în triajul de locomotive de la Chitila, au ajuns deja la secția de poliție transporturi, secția regională, și sunt audiați de ofițerii care investighează acest caz în care există suspiciuni de furt calificat.

De altfel, potrivit unor informații oficiale, aceștia sunt bănuiți că în ultimele trei luni de zile ar fi obișnuit să fure motorină din locomotive, dar și piese componente, motiv pentru care au fost monitorizați o perioadă de timp, iar miercuri, înarmați cu autorizații de percheziție emise de judecător, polițiștii au descins în locuințele celor care trebuie să dea socoteală din județele Teleorman, Ilfov, Dâmbovița și din Capitală.

Au fost descinderi și la sediul Companiei CFR Marfă, din sediul Ministerului Transporturilor, acolo de unde au fost ridicate diferite documente, iar în aceste momente anchetatori încearcă să se lămurească despre implicarea fiecăruia în parte. Cel puțin deocamdată nu e foarte clară cantitatea de motorină sustrasă.

Se fac verificări, se fac comparații între documentele și scriptele de la CFR Marfă și ceea ce s-a găsit la fața locului, însă, cu siguranță, susțin anchetatorii, în funcție de probele strânse până acum, este foarte posibil ca majoritatea dintre cei aduși cu mandat la secția regională de poliție transporturi, să fie puși sub învinuire și foarte posibil să fie luate măsuri preventive împotriva lor.

Între timp, compania CFR Marfă nu a dat niciun comentariu, nicio reacție vizavi de acest scandal de proporții. Au preferat cei de la biroul de presă să confirme doar investigația și descinderile.

Însă, spun aceleași surse apropiate de anchetă, toată investigația legată de această presupusă acțiune ilegală de furt de combustibil și piese de locomotivă ar fi pornit după ce cei de la CFR Marfă ar fi remarcat aceste lucruri și ar fi sesizat poliția.

