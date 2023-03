Cele mai fericite țări din lume în 2023. Ce loc ocupă România

„Binevoința față de ceilalți, în special ajutorul acordat străinilor, care a crescut dramatic în 2021, a rămas la un nivel ridicat în 2022. Chiar și în acești ani dificili, emoțiile pozitive au rămas de două ori mai răspândite decât cele negative, iar sentimentele de susținere socială activă au fost de două ori mai puternice decât cele de singurătate", a declarat John Helliwell, unul dintre autorii World Happiness Report, într-un interviu pentru CNN.

Raportul se bazează pe datele sondajelor globale realizat pe baza unor persoane din peste 150 de țări. Țările sunt clasate în funcție de nivelul de fericire pe baza evaluărilor medii ale vieții lor în cei trei ani precedenți, în acest caz 2020-2022.

Raportul identifică cele mai fericite națiuni, cele aflate la limita inferioară a scalei fericirii și tot ceea ce se află între ele, plus factorii care tind să ducă la o fericire mai mare.

Cea mai fericită țară din lume

Pentru al șaselea an consecutiv, Finlanda este cea mai fericită țară din lume, conform clasamentului World Happiness Report, bazat în mare parte pe evaluările de viață din Gallup World Poll.

Țara nordică și vecinii săi, Danemarca, Islanda, Suedia și Norvegia, au obținut toate rezultate foarte bune la măsurile pe care raportul le folosește pentru a-și explica concluziile: speranța de viață sănătoasă, PIB-ul pe cap de locuitor, sprijinul social, corupția scăzută, generozitatea într-o comunitate în care oamenii au grijă unii de alții și libertatea de a lua decizii cheie în viață.

Dar, din moment ce nu ne putem muta cu toții în Finlanda, există ceva ce alte societăți pot învăța din aceste clasamente?

„Fac ele lucruri pe care ne-am dori să le fi văzut înainte și pe care putem începe să le facem și noi? Sau este ceva unic în ceea ce privește climatul și istoria lor care le face diferite? Și, din fericire, cel puțin din punctul meu de vedere, răspunsul este primul", a precizat Helliwell, profesor emerit la Vancouver School of Economics, Universitatea din British Columbia.

Cu o viziune holistică asupra bunăstării tuturor componentelor unei societăți și a membrilor săi face ca evaluările vieții să fie mai bune și țările mai fericite.

„Obiectivul fiecărei instituții ar trebui să fie acela de a contribui cu tot ceea ce poate la bunăstarea umană", se arată în raport, ceea ce include luarea în considerare a generațiilor viitoare și păstrarea drepturilor fundamentale ale omului.

Israel urcă pe locul 4 în acest an, de pe locul 9 în clasamentul de anul trecut. Țările de Jos (nr. 5), Elveția (nr. 8), Luxemburg (nr. 9) și Noua Zeelandă (nr. 10) completează topul 10.

Australia (nr. 12), Canada (nr. 13), Irlanda (nr. 14), Statele Unite (nr. 15) și Regatul Unit (nr. 19) au intrat toate în top 20.

În timp ce aceleași țări tind să apară în top 20 an de an, în acest an a apărut un nou participant: Lituania.

Națiunea baltică a urcat în mod constant în ultimii șase ani, de pe locul 52 în 2017 pe locul 20 în ultima listă. Și celelalte țări baltice, Estonia (nr. 31) și Letonia (nr. 41), au urcat, de asemenea, în clasament.

Țările din aceste regiuni "probabil că au normalizat tranziția de după 1990 și se simt mai solide în noua lor identitate" pe măsură ce trec anii, a spus el.

Franța a ieșit din top 20, ajungând pe locul 21 în raportul din acest an.

La coada listei se află Afganistanul, pe locul 137. Libanul se află cu o poziție mai sus, pe locul 136. Evaluarea medie a vieții în aceste țări este cu peste cinci puncte mai mică (pe o scară de la 0 la 10) decât în cele mai fericite 10 țări.

Invazia Rusiei în Ucraina a pus ambele țări foarte mult în centrul atenției la nivel mondial în momentul publicării raportului 2022.

Bunăstarea în Ucraina a fost cu siguranță afectată, dar "în ciuda amplorii suferinței și a pagubelor din Ucraina, evaluările vieții în septembrie 2022 au rămas mai mari decât în urma anexării din 2014, susținute acum de un sentiment mai puternic de scop comun, de bunăvoință și de încredere în conducerea ucraineană", se arată în raport.

Încrederea în guvernele lor a crescut în ambele țări în 2022, precizează sondajul, "dar mult mai mult în Ucraina decât în Rusia". Iar sprijinul ucrainenilor pentru conducerea din Rusia a scăzut la zero.

În clasamentul din acest an, Rusia este pe locul 70, iar Ucraina pe locul 92.

Ce loc ocupă România

Raportul arată că România se clasează, în 2023, pe locul 24 în ce privește fericirea cetățenilor din ultimii trei ani.

ONU

Cele mai fericite țări din lume în 2023, top 20

1. Finlanda

2. Danemarca

3. Islanda

4. Israel

5. Olanda

6. Suedia

7. Norvegia

8. Elveția

9. Luxemburg

10. Noua Zeelandă

11. Austria

12. Australia

13. Canada

14. Irlanda

15. Statele Unite ale Americii

16. Germania

17. Belgia

18. Republica Cehă

19. Regatul Unit

20. Lituania

Sursa: CNN Dată publicare: 20-03-2023 12:54