Două autospeciale SMURD, chemate în ajutorul unui șofer, au fost lovite chiar de victimă, în mod inexplicabil

Intervenție cu peripeții pentru două echipaje SMURD, chemate în ajutorul unui șofer de 26 de ani. El a intrat cu mașina într-un copac din sectorul 5 al Capitalei, iar salvatorii au fost nevoiți să-i spargă geamul pentru că spunea că se simte rău.

În acel moment, în mod inexplicabil, șoferul a plecat de pe loc, lovind autospecialele SMURD.

După câțiva metri, șoferul a oprit, iar polițiștii l-au testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

Deși a pus accidentul pe seama unei stări de rău, tânărul a refuzat să fie transportat la spital.

Polițiștii l-au trimis la biroul de accidente ușoare, unde au ajuns și șoferii ambulanțelor lovite.

