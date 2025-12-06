Două autospeciale SMURD, chemate în ajutorul unui șofer, au fost lovite chiar de victimă, în mod inexplicabil

06-12-2025 | 19:34
Intervenție cu peripeții pentru două echipaje SMURD, chemate în ajutorul unui șofer de 26 de ani. El a intrat cu mașina într-un copac din sectorul 5 al Capitalei, iar salvatorii au fost nevoiți să-i spargă geamul pentru că spunea că se simte rău.

În acel moment, în mod inexplicabil, șoferul a plecat de pe loc, lovind autospecialele SMURD.

După câțiva metri, șoferul a oprit, iar polițiștii l-au testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

Deși a pus accidentul pe seama unei stări de rău, tânărul a refuzat să fie transportat la spital.

Polițiștii l-au trimis la biroul de accidente ușoare, unde au ajuns și șoferii ambulanțelor lovite.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, smurd, sofer,

