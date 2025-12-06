Moș Nicolae a fost darnic și anul acesta. Copiii cei mai cuminți au primit ciocolată, jucării și cărți

A fost o dimineață magică pentru copii. Moș Nicolae a umplut cu daruri ghetuțele lustruite de cei mai cuminți. Au fost țipete de bucurie pentru munții de ciocolată, jucării și cărți.

Chiar dacă a mai lăsat și câte o nuielușă pentru cei mai năzdrăvani, moșul a fost darnic și anul acesta.

Și-a făcut magia cât copiii au dormit și a dispărut misterios înainte să se lumineze.

Ghetutele lustruite încă de seară au fost neîncăpătoare pentru cadourile lăsate peste noapte de Moș Nicolae.

Diana a verificat toate ghetuțele lăsate pentru Moș: ”Ce mi-am dorit eeeu!”

Bucuria a fost mare și pentru Ingrid și fratele ei. Iar Dominic, la 4 ani, știe deja că vrea să se facă pompier. A primit exact ce își dorea.

Pe Tudor, care de fel este tare vorbăreț, Moș Nicolae l-a lăsat fără cuvinte.

Maya, la 5 ani, i-a povestit și verișorului Ștefan, care abia a împlinit un an, despre magia lui Moș Nicolae. Fetița a verificat și dacă nu e vreo nuielușa în ghete: ”Tot nu am primit”.

Moș Nicolae a venit cu sacul plin de dulciuri și la Aylin și Aimee: ”Este foarte bun Moș Nicolae și ne aduce cadouri multe."

Cadourile lăsate de Moș Nicolae au adus zâmbete largi și în alte case.

Iar la Sibiu, Moș Nicolae a lăsat și urme. Antonia și Petra le-au găsit: "A băut și din ceai și ne-a adus multe, multe cărți!”.

Deși darnic, tradițional, Moș Nicolae nu aduce daruri la fel de mari ca Moș Crăciun. Până la următoarea noapte magică mai sunt mai puțin de 3 săptămâni.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, daruri, mos nicolae,

Dată publicare: 06-12-2025 18:38

