Cele mai bune albume și E.P.-uri rock & metal românești din 2018

Mișcarea pentru underground. Și 2018 a fost un an bun pentru scena rock/metal underground din România, cu multe concerte și - mai ales - materiale discografice noi, de calitate.

Iată câteva dintre titlurile care mi-au captat atenția în 2018, cu mențiunea că NU este un clasament, iar ordinea în care sunt menționate este absolut întâmplătoare.

De asemenea, dacă sunt albume/E.P.-uri care s-au lansat in 2018, dar nu apar în lista de mai jos, atunci înseamnă că nu am aflat de ele sau că … nu mi-au plăcut :)

FOCURI - imminent conflict (decembrie 2017)

Trupa Focuri a lansat acest album în decembrie 2017, dar nu am mai apucat să-l includ în lista de lansări de atunci. Cu toate acestea, nu vreau să ratez ocazia de a recomanda acest ”release”, pentru că sună foarte bine.

Avem de-a face cu un ”post metal progressive” - dur și melodios în același timp - în care munca fraților Alin Cozma (chitară) și Silviu Cozma (tobe), alături de Ovidiu Șindrilaru (voce / synth) și Florin Buga (bas), ne face să sperăm că pe viitor vom avea parte de cât mai multe trupe românești din familia sludge/deathcore/alternative metal sau cum vreți voi să-i spuneți.

WITHIN THE NOVA ”Infinite Cycles”

Din păcate, această trupă nu mai există, pentru că s-a desfințat la puțin timp după lansarea albumului ”Infinit cycles”.

Din cauza unor neînțelegeri interne, membrii acestei trupe de ”industrial & metalcore” din Timișoara și-au șters și contul de Youtube, astfel că am rămas doar cu Bandcamp și Spotify.

Să sperăm că nu vor elimina și aceste conturi, pentru că ar fi păcat de munca lor. Este un album ușor diferit de ceea ce am ascultat până acum pe plan local, pentru că vocea feminină a (fostei) trupe Within the Nova (Diana 'Saska' Păscuţiu) este într-un contrast surprinzător de plăcut cu clapele de industrial și riff-urile de metalcore.

BREATHELAST ”all of this amounts to exactly nothing /until you throw it all away”

Mă bucur că există Breathelast, pentru că, de fiecare dată când ascult piese precum ”Monstrul”, ”Îmi lipsesc” sau ”A million and one” mă gândesc cum ar fi fost să descopăr această trupă la 18 ani, când nu înțelegeam mai nimic, dar asimilam cu putere orice trupă mai deosebită. Iar Breathelast este deosebită.

Albumul se numește "All Of This Amounts To Exactly Nothing / Until You Throw It All Away", conține 14 piese, dintre care 12 în limba engleză și 2 în limba română (Oase, Infern). Toate piesele au fost înregistrate la Studio148 și produse de către Marius Costache.

"Titlul stă loc de morală prevestitoare față de abandon. Abandon față de ceea ce te transformă sau față de ceea ce poți deveni în cele din urmă, dacă investești în ceea ce simți și neapărat nu renunți la lupta pe parcurs, încât să devii dominat de "ce ar fi putut fi?".

Piesele sunt aranjate după o idee ciclică, istoria se repetă și omul va fi ecoul propriilor greșeli, lăudându-se că învață din ele numai când mediul îi permite să se destindă, dar nu va face cu adevărat nimic pentru a preîntâmpina repetiția, doar o va primi mereu altfel, că pe o iscoadă a vremurilor cu care este contemporan.

Cele 14 piese formează rândurile unei scrisori imaginare a omului, către om, parcurgerea lor, atât a ordinii cât și a versurilor, conducând către concluzia că totul o să se prăbușească în jurul nostru și va trebui să o luăm mereu de la capăt, într-o formă sau altă. Practic, este o avertizare, ce desfășoară (pe parcursul albumului) o sentință, care nu va fi înțeleasă decât atunci când va fi prea târziu." - spun membrii trupei.

THE BIPOLAR DISORDER PROJECT - ”Anna”

”Anna” este, pentru mine, cel mai bun album românesc de metal din underground în 2018. Este perfect.

Este un material complex, la care se simte că s-a muncit mult. Mai bine zis, un singur om a muncit foarte mult, Robert Cotoros se numește, iar el este chitarist și compozitor la trupa de avantgarde metal Hteththemeth.

A muncit 7 ani pentru ca acest album să vadă lumina ... internetului. Robert a compus, a cântat, a mixat și a produs de unul singur un album excepțional din sfera progressive/avantgarde/doom/gothic metal.

Acest album este un "hidden gem" al scenei românești underground și - trebuie să aplaudăm și mai mult - este oferit gratuit pe internet. Este greu de descris acest produs muzical deosebit, din simplul motiv că albumul este ca o cutie în care tot timpul găsești câte ceva cu totul neașteptat de frumos: în primul rând .. multe sentimente, unele contradictorii și furioase, altele calme și pline de liniște.

Dar, per total, ”Anna” te trage de mână fără sa-ti dai seama într-o atmosferă sumbră, dar foarte plăcută în același timp, pentru că ne aduce aminte de toate trupele care ne-au placut și ne plac în continuare: Opeth, Vulture Industries, Leprous, Devin Townsend sau Pain of Salvation. CITIȚI AICI un interviu cu Robert Cotoros.

DIRTY SHIRT - ”FolkCore DeTour”

”FolkCore DeTour” este un album LIVE, care a fost înregistrat în timpul unui concert susținut de Dirty Shirt la Arenele Romane în 2017.

Albumul este dovada clară că alăturarea pe scenă a două lumi diferite – o trupă metal și un ansamblu folcloric – este posibilă. Înregistrarea video integrală a acestui show a fost publicată și pe canalul Youtube al trupei, iar - dacă n-ați fost prezenți la concert - imaginile sunt extrem de interesante.

Avem, pe aceeași scenă, un ansamblu folcloric în care violoniștii îmbrăcați în haine tradiționale dau din cap alături de pletoșii de la Dirty Shirt, acompaniați cu o mare măiestrie de două fete în backing vocals ... tunse foarte scurt.

Este un show deosebit, așa cum nu vedem prea des în România, iar albumul în sine ne demonstrează că românii sunt buni când vine vorba de ”fusion”. Mai pe românește, putem spune că este un album de ”metal popular” :)

ROCK N GHENA - ”The Hate, The Pain The Suffering” (E.P.)

Rock N Ghenă este una dintre cele mai vechi trupe românești de hardcore metal ”old school” (peste 15 ani de activitate), iar anul acesta a scos un E.P., adică o jumătate de material discografic (6 piese), care vine ca o palmă scurtă (dar grea) peste fața scenei invadată de metalcore.

"Vieți Pierdute" a fost primul extras de pe noul album, lansat în martie 2018, în colaborare cu Vita de la Implant pentru Refuz și Toni Dijmărescu. Piesa descrie locurile de unde provenim, unde ne-am născut și unde probabil o să murim.

”Suntem atât de adânc ancorați în social, încât uităm să ne amintim de ce existăm cu adevărat și preferăm subzistența. Uităm să datorăm existența noastră strămoșilor. Uităm să respectăm locurile de unde provenim. Uităm să fim oameni.” - spun cei de la Rock N Ghenă.

ILLUSION OF CONTROL - ”Grim New World” (E.P.)

Illusion of Control este o trupă tânără, dar veche în același timp. Adică, în 2007, chitaristul și vocalul au format trupa, în 2008 au luat un basist, iar în 2009 și bateristul necesar. După care a urmat ... o mare pauză.

Abia în 2018 această trupă din Cluj a pus la punct E.P.-ul ”Grim New World”, care sună.... cel puțin interesant. Muzica este un amestec al influențelor unor trupe precum Opeth, Nevermore, Dream Theater, Kataklysm, Death, Bloodbath, Nightingale, Savatage sau Riverside, adică ceva ce ar putea fi numit ”progressive death-metal”.

FRIG - “vid nocturn”

Albumul ”vid nocturn” (scris chiar așa, cu litere mici) este un alt material autohton foarte bun, surprinzător prin stilul abordat, nu foarte consumat în România.

Este un album aparte, în care avem amestecate elemente electro, goth, industrial, post rock și metal.

”Am încercat și sper că am reușit să aducem sunetului călător de pe album nuanțe mai “dark” înspre un industrial metal brut, pentru ideea de vast și masiv din spațiul cosmic cu tente avantgarde, referitoare cromaticii nebuloaselor, îmbinate cu elemente electronice și un sunet accentuat, dur, redat de chitare prin prezența spațială a timbrului vocal, susținut de ritmuri tribale de bas și tobe.

Am folosit nuanțe experimentale pentru întregul peisaj nocturn, de aici și piesele vin cu un sunet diferit, însumând secvențe ale călătoriei printre aștri.” - spunea Alex Deak (sintetizator) într-un interviu acordat Știrile Pro TV în iunie 2018.

Dacă nici aceste cuvinte nu v-au convins să ascultați albumul...

ASEMIC - ”lucid”

”Lucid” este cel de-al doilea material discografic al formației Asemic - o incursiune deosebită în muzica instrumentală, trecând prin genuri precum progressive metal, jazz, fusion, djent sau post-rock.

Albumul cu 14 piese este rezultatul ultimilor 3 ani de muncă, în care se regăsesc atât influențe din primul album, ”Luminescentity” (în cadrul pieselor compuse acum 2-3 ani), cât și piese complet noi, cu o nouă direcție și o abordare stilistică mult mai actuală.

Albumul a fost întregistrat în studioul Grand Way Studios. Mastering-ul a fost în mâinile lui Dan Georgescu, sound engineer la UNDA Records și muzician în formațiile Almadeer și Byron.

Piesele de pe acest material le puteți asculta pe Bandcamp și Spotify.



SADDAYAH - Apopheny of Life

După atâta experimental, fusion și instrumental, era și timpul pentru un death-metal ca pe vremuri. ”Apopheny of life” este albumul de debut al ploieștenilor din Saddayah și este fix ce trebuie ca să ne revenim din această apatie a scenei underground.

Băieții au muncit aproximativ 3 ani de zile la acest album, care a fost lansat prin Loud Rage Music, iar rezultatul înseamnă riff-uri de death-metal ”old school”, dar și ”arome” de black și technical death-metal.

Coperta albumului este semnată de Costin Chioreanu.

ORDINUL NEGRU - faustian nights

Iar după death-metal merge ceva mai negru.

Ordinul Negru este unul dintre multele proiecte ale lui Emanuel "Fulmineos" Matlak, de care ați auzit, poate, datorită unor trupe precum Dara Project, Argus Megere sau Kultika. A cântat o vreme și prin Negură Bunget.

”Faustian nights” este al 8-lea album al Ordinului Negru, un black metal destul de bine primit în presa de specialitate din străinătate.



BLACKSHEEP - ”War Ethics” (E.P.)

Liviu Gugui este ”mastermind”-ul acestei trupe de death'n'roll și ... cam singurul care a mai rămas la această oră în acest proiect.

Din păcate, în 2018 a scos doar un E.P. (4 piese), dar ne mulțumim și cu acesta. Piesele sunt rapide, aspre și bune de dat la maxim daca aveti vecini care folosesc bormașina la 7 dimineața.

”După cum probabil știți, sunt din nou singur în Blacksheep, băieții ducându-se fiecare în treaba lui. Drept urmare, după ce o vreme mi-am văzut de ale mele, m-am hotărât să fac materialul "WAR ETHICS", un EP care vorbește despre întâmplări desfășurate în timpul Primului Război Mondial, bazate pe versurile lui Rudyard Kipling sau ale lui Charles Hamilton Sorley.

Ce m-a determinat să aleg tema asta a fost faptul că, deși în timpul acestei conflagrații, omul a văzut și a făcut cele mai mari nenorociri de până atunci, a ales să le repete după 21 de ani, la o scară și mai mare.

Coperta este ca de obicei semnată de maestrul Costin Chioreanu, căruia țin să îi mulțumesc. De asemenea, aș dori să îi mulțumesc lui Cristian Dunarintu, știe el de ce.” - a anunțat Liviu Gugui pe pagina sa de Facebook.

GODDESS - "Goodbye spaceman"

Goddess, adică proiectul "one man band" al lui Ervin Usein (Wooldozer) este o trupa atât de underground, încât există doar pe internet. De fapt, doar pe Bandcamp, unde "Goodbye spaceman" este deja al 6-lea "release". În rest ... nu are nici măcar pagină de Facebook, ce să mai zicem de concerte sau măcar un videoclip, acolo ..

Despre ce e vorba în acest material? În primul rând: rock instrumental, fără nicio voce. După care aveți la alegere: blues, hard rock, progressive, rock pyschedelic și stoner rock.

THE BIPOLAR DISORDER PROJECT / KARMIC THREAD: ”Unshipped packages”

Cum? Iar Bipolar Disorder Project? Păi da, pentru că dacă alții scot albume la 5 ani distanță, Robert Cotoros (Hteththemeth, The Bipolar Disorder Project, Umbră Necroză Noptieră) produce muzică pe bandă rulantă.

E-adevărat, acest album este de fapt un "split" cu Karmic Thread, un proiect mai vechi al lui Vlad Enescu (Am Fost La Munte și Mi-a Plăcut, Axial Lead).

Potrivit The Intermission, "Unshipped Packages" este un album care ne povestește cate ceva despre cele 7 păcate și cele 7 virtuți. De altfel, inspirația muzicienilor a fost influențată și de artwork-ul realizat de Radu Damian, cunoscut pentru creațiile sale la albumele Bucium și Goodbye To Gravity.

Ca și la "Anna", și de această dată avem parte de un material muzical complex, cu multe stiluri - de la progressive metal / post-rock / gothic metal până la pasaje electro și dark wave.

"Unshipped Packages" a fost lansat independent și poate fi descărcat GRATIS de pe Bandcamp - iar cei care vor să susțină mișcarea underground pot dona orice sumă doresc.

LUNA AMARĂ - Nord

Noul album Luna Amară "NORD" are 11 piese și a fost înregistrat integral în Sala Radio, la Radio Cluj. Este un album care m-a făcut să ascult din nou această trupă, după ce, în ultimii ani, am avut senzația că s-a înmuiat și că a trecut definitiv în tabăra acustico-baladieră.

Însă "Nord" este un disc foarte bine produs, care îmi aduce aminte de perioada grunge-ului, chiar dacă NU este un material grunge ca în anii 90. Dar sunetul chitarilor amintește uneori de actualul Pearl Jam sau Queens of The Stone Age.

Și de această dată coperta albumului este semnată de Costin Chioreanu/Twilight 13Media Design. Cât despre versurile pieselor acestui album, iată ce au de zis membrii trupei:

"Odată căutam mușchiul pe trunchiul copacilor. Acum abia mai găsim copacii.

Odată voiam adevărul. Acum vrem să avem dreptate.

Odată priveam cerul. Acum privim ecrane.

Odată deschideam ușile pentru oaspeți. Acum ridicăm garduri de sârmă ghimpată.

Odată ne strângeam apăsat prietenii în brațe. Acum apăsăm taste ca să avem cât mai mulți prieteni.

Odată eram fericiți cu o chitară și cu cerul deasupra. Acum plecăm nefericiți de la spectacole grandioase.

Odată știam mai puține și ne păsa mai mult. Acum aflăm atât de multe și ne pasă atât de puțîn.

Odată părinții făceau revoluții. Acum părinții fac împrumuturi la bancă.

Odată nu aveam nevoie de multe ca să ne umplem viețile. Acum avem nevoie de atâtea ca s-ascundem golul din noi.

Odată mergeam pe un drum. Acum ne învârtim în cerc.

Odată trăiam. Acum supraviețuim.

Odată nu înseamna atât de demult. Acum e dintotdeauna.

NORD.

Pentru că iarna din noi a sosit.” – Luna Amară.

JURJAK - "Blues berry"

Este greu de spus ce fel de gen de muzică ne oferă George Petroșel (fiul bateristului Holograf, Edi Petroșel) pe noul său album "Blues Berry", însă totul gravitează în jurul blues-ului. Asta e clar.

Insă nu este blues-ul clasic pe care-l auzim, de exemplu, la AG Weinberger, ci un mix interesant de clape și chitări, care, alături de o voce gravă, ne oferă un album unic (prin acest stil), pe piața românească.

Iar dacă vă place piesa lui Jace Everett de pe soundtrack-ul serialului "True blood", atunci o să va placă și acest album românesc de "new blues" și "country rock", care, deși are un titlu în engleză, "Blues berry", conține numai piese în limba română.

Bonus: prima piesă a acestui album, "Viitor apropiat", are versurile poeziei "Glossă" a lui Mihai Eminescu.

Acum, sincer, v-ați gândit vreodată că veți asculta Eminescu într-o piesă electrică, garnisită cu clape a la Depeche Mode? Nici noi.

FIRMA - "Poezii alese vol. 1"

2018 a fost, după cum se vede, un an al experimentelor și al … poeziei, pentru că, de la Eminescu sărim la Bacovia, Blaga sau Ana Blandiana. De altfel, noul album Firma se numește "Poezii alese vol. 1", ca să nu mai existe nicio indoială despre tema acestui material.

De exemplu, versurile cântecului „Dacă ne-am ucide unul pe altul” aparţin poetei Ana Blandiana, a cărei voce a fost folosită pentru înregistrare.

Acest proiect discografic cuprinde 9 piese, care au fost compuse de Daniel „Rocca” Stoicea pe versurile poeţilor români, clasici şi contemporani - Nina Cassian, Elena Vlădăreanu, Ana Blandiana, Svetlana Cârstean, George Bacovia, Adela Greceanu, Leonid Dimov, Lucian Blaga şi Mihai Eminescu.

Este un album interesant, soft-rock, bun pentru visători - în niciun caz pentru party-uri. Poate doar alea de hipsteri :)

AG WEINBERGER - "ReBorn"

Al 9-lea album al lui AG Weinberger a reușit să treacă peste așa-numitele clișee ale genului blues, iar asta se aude chiar de la prima piesă, care alunecă foarte mult spre jazz.

"ReBorn" conține 12 piese: de la shuffle pană la big easy second line, de la pop blues până la baladă country sau jazz. Toate cântecele sunt compoziții semnate AG Weinberger, mai puțin "Wang Dang Doodle" (scrisă de Willie Dixon și lansată în 1961 de Howlin’ Wolf) și "Cadillac Blues" (a lui Johnnie Bassett).

Invitat pe acest album a fost Bob Margolin, fost membru al trupei lui Muddy Waters în perioada 1973-1980, care cântă împreună cu AG Weinberger melodia "The Fool’s Lucky Day".

GRIMUS - "Unmanageable species"

La 4 ani de la anteriorul album, Grimus a revenit cu “Unmanageable Species”, al 4-lea din discografia lor şi primul integral în limba engleză. Compus şi înregistrat în Germania, albumul conţine 9 piese soft-rock, în care sintetizatoarele stau la loc de cinste.

Materialul este bine produs, cu influențe vizibile din zona Arcade Fire sau Radiohead.

"Dedicăm acest album tuturor celor care își păstrează coloana vertebrală, într-o țară cu un sistem de valori mult prea debusolat pentru că acest aspect să mai fie considerat un merit.” - spune Valentin Rauca (chitară).

JINXY VON D'ERS - "TØ"

"TØ" este primul album al acestei trupe din București, iar dacă îl veți da cuiva să îl asculte, fără să știe nimic despre cine cântă (ceea ce este foarte simplu, din păcate), sunt mari șanse să nu își dea seama că muzicienii sunt români.

"TØ" este un album foarte bun de rock alternativ, dar nu păcăleala aia de rock alternativ al anilor 2010-2018, ci ăla vechi și bun, gen Incubus, Smashing Pumpkins sau Guano Apes.

Mai trebuie menționat faptul că vocea este una feminină, care se mulează perfect cu riff-urile aspre, însă, din păcate, Iris Danciu nu mai face parte din Jinxy Von D'Ers, așa că așteptăm în 2019 să vedem cu ce voce nouă vom fi surprinși (plăcut).

"Am ales ca albumul "TØ" să înceapă cu You Shot Me Down pentru că este una din piesele care exprimă cel mai bine energia din momentul în care au apărut aceste melodii. Sunt primele riff-uri și primele ritmuri care au apărut în mod natural imediat după tema principală. Are o compoziție simplă, aproape neserioasă, dar are un feeling foarte rock 'n roll și asta ne place mult." - spun cei de la Jinxy Von D'Ers pe pagina lor de Facebook.

BUCOVINA - "Septentrion"

Folk metal-ul era tot ce mai lipsea în tot acest amalgam de progressive/instrumental/black/death/alternative/soft-rock/blues/grunge/hardcore și ce-o-mai-fi-fost-metal în 2018.

Bucovina și-a lansat al 4-lea album, care sună puțin mai supărat decât ce știam până acum, uneori chiar cu influențe black-metal.

De altfel, ultima dintre cele 10 piese ale acestui album, "Vinterdøden" a fost compusă pe baza unor versuri care îi aparțin lui Vanargandr, basist și vocal al trupei de black metal Helheim din Norvegia.



Susțineți trupele românești din underground! Mergeți la concertele lor și cumpărați-le munca, pentru că, altfel, România va fi mai urâtă!

@Cristian Matei ”Mumu”

