FRIG, trupă românească de avant-garde metal, lansează primul album. Interviu cu Alex

Mișcarea pentru underground! Trupa FRIG va susține un concert la București, în data de 16 iunie 2018, pe scena Amfiteatrului Mihai Eminescu, unde va fi lansat oficial albumul de debut ”vid nocturn”.

Este un album aparte pe scena de rock/metal românească, datorită stilului abordat: un amestec surprinzător de elemente electro, goth, industrial, post rock și metal.

Cu această ocazie am stat de vorbă cu Alex Deak (sintetizator și backing vocal la trupa FRIG)

Cristian Matei "Mumu": Salutare. Să o luăm de la zero, adică să vorbim despre trupa voastră, care este la început și despre care nu se cunosc prea multe detalii. Cum s-a format această trupa și … de ce FRIG?

Alex: Salutări friguroase. FRIG își are rădăcinile prinse într-un proiect. Așa cum am scris în publicațiile anterioare, la început am avut liniile sintetizatoarelor și am încercat să le asamblez din două sfere opuse: metal și zona electro-avantgarde, aspect destul de extins, de la ce am experimentat până la ceea ce aveam să compun.

... procesul compoziției în sine devenind anevoios, când ne referim la îmbinarea celorlaltor instrumente cu sunetul drone al sintetizatoarelor, cât și cu ideea de explorare avantgarde a ce ne-am propus să experimentăm pe parcurs. Avem unii instrumentiști iscusiți care tind a fi rigizi și mult prea tradiționali când ne referim la creativitate, potențial având. Însă confundă profesionalismul cu hobby-ul și se retrag în trupe de cover-uri sau tribute pentru jamming în diverse locații, ceea ce devine trist pentru scenă evoluției muzicale de aici.

FRIG expune un fenomen al naturii întâlnit pretutindeni, atât în spațiul terestru, cât și în cel de dincolo de exosfere, un spirit călător care pătrunde în povestirile fiecărui univers, atât al nostru, ca și experiențe, trăiri, imaginație, cât și al atmosferelor din ani lumină depărtare.

Cristian Matei "Mumu": Ca o curiozitate personală. De ce numele trupei și al primului vostru album ("vid nocturn") sunt în limba română, iar piesele sunt în engleză?

Alex: Albumul vid nocturn” se vrea a fi un călător terestru pe alte meleaguri, asemeni poveștii sale spațiale. De aici și prezentarea titlului în limba română și a conținutului pieselor în engleză. Auditoriul extern are nevoie să știe că și de aici din zonele împădurite ale spațiul carpato-danubiano-pontic sunetele electro-metalice pot să te poarte pe un cer înstelat către porți nemărginite.

Cristian Matei "Mumu": Membrii trupei au experiență în muzică, au mai cântat și prin alte trupe? Pentru că ce am auzit pe acest album nu sună deloc a începător..

Alex: Ar fi avut și sunat într-un sens vag și demo de păstrat pe raft pentru idei viitoare .. Fără experiențe anterioare în diverse proiecte sau trupe nu am fi mers mai departe.

FOTO - Alex Deak

Cristian Matei "Mumu": Povestește-ne puțin despre vid nocturn". Când v-ați apucat de piese, de înregistrări… Și cât de greu a fost să-l finalizați?

Alex: Un sunet final necesită aprofundare în compoziție, cât și la înregistrări, etapele sale urmând un traseu lung și destul de asiduu, implicând multă răbdare, energie și resurse. A îmbina metalul cu zona electro-avantagarde nu are cum să fie simplu, chiar și atunci când avem instrumentișți profesioniști și un echipament profesional.

În urmă cu 2 ani apar primele sunete drone ale sintetizatoarelor de pe piesa instrumentală “Sfere”, apoi ”Pendular Underwaters” intră alături de tobe și bass în producție, urmând chitarele. Am avut schițe la tobe, synth și voce pentru celelalte piese tot de atunci, însă le-am modificat pe parcurs în funcție de bas și chitare, intrând în producție înainte de înregistrările de anul trecut. Am mers simultan.

Cristian Matei "Mumu": De ce ați ales să scrieți titlul albumului cu litere mici și cu ghilimele doar la ultimul cuvânt? Care este semnificația?

Alex: Utilizarea literelor mici la începutul cuvintelor din titlul albumului ține mai mult de elementele grafice de design al coperții, nu avem ghilimele, avem însă un simbol care indică călătoria în spațiul cosmic (vid), prin lunetă unui telescop pe cer întunecat (nocturn) în secunde de arc (”).

Cristian Matei "Mumu": Eu l-am ascultat de câteva ori până acum pe Spotify și pe Bandcamp, iar senzația mea este că am de-a face cu un disc german de la începuturile anilor 2000, când industrial metal-ul începea să pătrundă bine pe scenă de "alternative metal". Ați avut un concept anume în vedere când ați compus și înregistrat vid nocturn", care mi se pare foarte "dark"… ?

Alex: Am încercat și după cum ai sesizat sper că am reușit să aducem sunetului călător de pe album nuanțe mai “dark” înspre un industrial metal brut, pentru ideea de vast și masiv din spațiul cosmic cu tente avantgarde, referitoare cromaticii nebuloaselor, îmbinate cu elemente electronice și un sunet accentuat, dur, redat de chitare prin prezența spațială a timbrului vocal, susținut de ritmuri tribale de bas și tobe.

Am folosit nuanțe experimentale pentru întregul peisaj nocturn, de aici și piesele vin cu un sunet diferit, însumând secvențe ale călătoriei printre aștri.

Ne-am axat mai puțin pe liniar și maximă precizie, având resurse restrânse la început, lăsând părțile psihedelice și experimentale să fie prezente în sunet într-un mod mai accentuat. Universele noastre interioare fiind într-o continuă schimbare, am ținut totuși să avem un album definit din punct de vedere profesional - de la grafică până la înregistrări.

Albumul e disponibil în format digipack pe undergroundmusic.ro, urmând a fi scos în formate digibook DVD și vinyl în sezonul următor.

Cristian Matei "Mumu": Ce mi se pare interesant la acest album este că are tot felul de influențe, de la electro-ul german de care pomeneam mai devreme, până la industrial, goth și chiar progressive sau post-rock. Cine este creierul, cine vine cu ideile de început ale unei piese la voi și cum decurge apoi tot procesul de finalizare a unei piese.

Alex: Povestea din spatele fiecărei compoziții muzicale am scris-o de dinainte de a prelucra sunetele pe sintetizatoare, apoi am început să dezvolt treptat intro-urile, urmate de răspunsurile celorlalți instrumentiști.

În afară de piesa instrumentală “Sfere”, celelalte piese le-am compus alături de George Cristopher Duimovici (voce), în mod arborescent călătoriei astrale de pe album, de la demo până la înregistrare, mixare și masterizare, făurite cu ajutorul producătorului italian stabilit în Berlin, Enrico Tiberi.

Este producător pentru case de discuri cum ar fi: Sony, Universal, Warner. A urmat imprimarea lor pe CD și machetarea grafică a întregului album până la formatul sus-menționat.

Pasiunea și devotamentul pentru arte rămân deasupra acestor procese destul de dificile uneori, ele ne mențin voința de a merge pe mai departe și de a aduce auditoriului posibilitatea să ne asculte și să vadă live ceea ce am creat. Aprecierile și susținerea acestuia contează mult pentru noi, pentru el am creat.

Cristian Matei "Mumu": Crezi că veți avea succes în România cu acest tip de muzică? Știu că e o întrebare puțin inutilă, pentru că, până la urmă, de-asta v-ați apucat de cântat, pentru că iubiți muzică pe care o faceți, însă ce vreau să spun este că la noi în țară au fost extrem de puține concerte cu trupe din această felie a voastră, de industrial, avantgarde metal .. Sau poate că ținta voastră este scena internațională?

Alex: ... întrebare pe care mi-am și ne-am adresat-o din momentul când am pus bazele trupei, aflată în stadiu de proiect la acea vreme. Așa cum ai spus, noi am încercat să încadrăm sunetele întrun peisaj nou, pe care vrem să îl extindem live mai multor ferestre. Ne așteptăm ca publicul să fi evoluat în materie de diversitate muzicală, există un access mult mai mare la cultură și informație în zilele noastre.

Noi ne adresăm unui `auditoriu explorator de sunete electro - metalice și nu numai, a scenei de pretutindeni. De aceea am și asamblat piesele în engleză și am dat un titlu românesc albumului.

Cristian Matei "Mumu": Să vorbim puțin și despre lansarea propriu zisă a albumului, care va avea loc pe 16 iunie în Bucureșți, la amfiteatrul Mihai Eminescu. Ce vom vedea acolo? Un simplu concert din underground sau … poate pregătiți ceva mai deosebit?

Alex: Am ales scena amfiteatrului pentru un sunet plin, diferit și complet, datorită structurii sale deschise.

Din ce știm momentan, auditoriul va avea parte de un sunet cu mulți watts-i și alte efecte. Cât despre ce va fi de văzut ... rămâne să ne vedem, să explorăm împreună sunetele spațiale de pe albumul vid nocturn”.

Cristian Matei "Mumu": Mulțumesc pentru timpul acordat. Multă bafta cu albumul și cu concertul din 16 iunie.

Alex: Noi apreciem al vostru interes! Totodată mulțumim pentru interviu și va așteptăm într-un cadru înstelat și friguros!

Trupa FRIG înseamnă:

-► George Cristopher Duimovici: voce

-► Günes Sensoy: chitară / backging vocals

-► Radu Ifrim: chitară

-► Radu Baciu: bas

-► Lorenzo Meirone: tobe

-► Alex Deak: programări /sintetizator/ backing vocal

