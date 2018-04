Cel mai bun album din underground metal în 2018, lansat după 7 ani de muncă de un singur om: The Bipolar Disorder Project

Robert Cotoros

Cel mai bun album din underground metal în 2018, din Romania, până acum, îi aparține unui singur om, și nu unei trupe în toată puterea cuvântului.

Robert Cotoros este chitarist și compozitor la trupa de avantgarde metal Hteththemeth, însă, pentru ca este pasionat de muzică, dar și talentat, a reușit sa compună, să cânte, să mixeze si sa producă de unul singur un album excepțional din sfera progressive/avantgarde/doom/gothic metal.

A muncit la albumul "Anna", care tocmai a fost lansat, timp de aproximativ 7 ani, iar acum, acest "hidden gem" al scenei românești underground este oferit gratuit celor care apreciază aceeastă muzică, prin proiectul său de ”one man band”, care se numește The Bipolar Disorder Project.

Este greu de descris acest produs muzical deosebit, din simplul motiv că albumul este ca o cutie în care tot timpul găsești câte ceva cu totul neașteptat de frumos: în primul rând .. multe sentimente, unele contradictorii și furioase, altele calme și pline de liniște.

Dar, per total, Anna te trage de mână fără sa-ti dai seama într-o atmosferă sumbră, dar foarte plăcută în același timp, pentru că ne aduce aminte de toate trupele care ne-au placut și ne plac în continuare: Opeth, Vulture Industries, Leprous, Devin Townsend sau Pain of Salvation.

Cristian Matei "Mumu": Salutare Robert și felicitări pentru album, în primul rând. Ai reușit să termini cu succes o muncă începută acum aproape 7 ani. Aș vrea să te întreb în primul rând ... cât de greu este să lansezi un album în formula "one man show"? Adică, este evident că nu a fost ușor, dar ce a fost cel mai greu în toți acești ani, legat de acest album?

Robert: Salutare. Îți mulțumesc mult. Probabil partea evidentă ar fi provocarea de a studia și a înregistra toate instrumentele necesare pentru a alcătui un produs complet, plus capacitatea de a te mixa și de a te produce singur. Este o cantitate mare de muncă, desigur, însă nu o privesc ca pe o muncă grea, fiindcă eu asta fac ca să mă relaxez. Una dintre cele mai grele părți a fost să-mi dezvolt o disciplină și o perspectivă matură asupra muzicii pe care o fac. Având libertate creativă deplină este o senzație aparte, însă acest lucru te poate bloca câteodată, neștiind de unde să apuci o piesă, cum să o aranjezi, iar dacă ești singurul filtru al muzicii tale, e posibil să iei câteva alegeri indulgente. De aceea am învățat să-mi setez limite și am apelat la Lucian și Marc pentru perspectivă. Desigur, și timpul a fost o provocare, încercând să mai scriu câte o notă din album, pe lângă responsabilitățile față de Hteththemeth, facultate și producție.

Cristian Matei "Mumu": Știu că ai fost ajutat și de prieteni, în primul rând cei de la Hteththemeth, dar și de la alte trupe precum E-an-na, Grey Matters sau AFLMSMP. Au fost și prieteni care te-au refuzat sau care n-au crezut în acest proiect al tău și care ar fi putut să dea o altă direcție albumului Anna?

Robert: E, na. Nu m-au refuzat. Eu am prieteni faini! Lăsând gluma deoparte, pentru Anna eu am avut o viziune destul de bine cristalizată și am știut de la bun început care sunt elementele de care o să am nevoie ca să îndeplinesc această viziune. Andrei, Laura și Ana, cei cu care am colaborat pe acest album, sunt persoane despre care știu că sunt pe aceeași lungime de undă cu mine și cu toții am știut că vom realiza ceva frumos împreună. Când am compus The Pill în 2016, am știut din start că vreau un growl feminin pe final, dar nu știam la cine să apelez. Când am cunoscut-o pe Laura, totul s-a aliniat cum trebuia. A fost și mult noroc.

Cristian Matei "Mumu": Să vorbim puțin și despre această Anna, despre conceptul albumului, așa cum l-ai avut tu în minte. Ai scris pe pagina ta de Facebook că Anna este o fată care trece prin transformări mari, după care este atrasă de partea întunecată - de o entitate misterioasă. Dă-ne câteva detalii în plus, te rog, și spune-ne și care a fost sursa de inspirație pentru această temă. Poate că Anna chiar există în viață reală…

Robert: Am studiat o perioadă Arhetipurile și Inconștientul Colectiv de la Carl Jung, iar în această lucrare, Jung face referire la conceptul de integrare a umbrei, cum, pe lângă personalitatea de care suntem conștienți și o afișăm în restul lumii, avem și o latură întunecată, subconștientă, unde se manifestă toată furia, tristețea, frica, tot ceea ce ne face capabili să comitem cele mai îngrozitoare fapte. Jung propune integrarea acestei umbre, ca o etapă esențială în cunoașterea de sine, un mod de a coborî în întuneric și a strânge mâna acestui monstru, a face pace cu el și a-i permite să facă parte din tine, astfel devenind un fel de “monstru voluntar” sau o persoană care e capabilă de malefic, dar alege să nu fie așa. Conceptul ăsta a rezonat puternic cu mine, iar acest lucru se regăsește în călătoria Annei, în fuga ei față de monstru, în dorința de a-l accepta, dar și în atitudinea nefericită a celor care iubesc masca Annei și își doresc ca ea să rămână perfectă pentru totdeauna. Cumva am structurat totul ca o poveste de dragoste complicată dintre o fată și tot ceea ce o sperie și o fascinează în același timp. Deci da, putem spune că Anna există.

Cristian Matei "Mumu": Deși ai depus un volum de muncă foarte mare în toți acești ani, care a presupus nu numai un proces complicat de creație și de finisare, dar și asumarea unor costuri financiare, acest album - care este aproape perfect din punctul meu de vedere - este gratuit pe platforma ta de Bandcamp. De ce? Ce ai de câștigat din acest album gratuit?

Robert: Sunt realist când vine vorba de faptul că The Bipolar Disorder Project nu este un nume care se află pe buzele ascultătorilor. În nișa de progressive metal, mai ales în România, nu există bani și nu mă aștept să fac bani din asta. Tot ceea ce fac se întâmplă dintr-o obsesie acută față de muzică, iar, oricât de clișeic ar suna, aprecierile ascultătorilor mei, faptul că pot să le influențez starea, iar câteodată chiar și viața, este o recompensă mai mult decât suficientă. Cei care mă plac și doresc să mă susțină au posibilitatea de a dona oricum, iar numărul celor care au făcut-o este surprinzător de mare. Sincer, nu mă așteptam să fac nici 5 lei.

Cristian Matei "Mumu": Așa cum spuneam mai devreme, mie personal îmi place foarte mult acest album. Apropo, pentru colecționari, va exista și varianta fizică, în format CD sau chiar vinyl pentru cei mai pretențioși?

Robert: Mi-ar face mare plăcere, însă lipsa banilor este un mare obstacol în calea mea. Pe lângă acest lucru, dacă aș face CD-uri, nu aș avea cum să le vând. Nu cânt live, nu am cea mai bună promovare și probabil ar zace la mine în apartament și s-ar aduna praful pe ele. Poate într-un viitor mai mult sau mai puțin distant, dacă am o notorietate suficient de mare, dacă ajung să cânt live...

FOTO: Robert Cotoros

Cristian Matei "Mumu": Însă ce voiam să întreb mai devreme, apropo de faptul că îmi place foarte mult albumul, este dacă este ceva la Anna care n-a ieșit așa cum ai vrut.

Robert: Mi-ar fi plăcut să am tobe reale pe acest album, însă, din cauza lipsei resurselor, a banilor, am fost nevoit să le programez. Nu e un rezultat ideal, dar având în vedere contextul restrâns în care lucrez momentan, Superior Drummer 2.0 chiar își face treaba mai mult decât decent. În rest, probabil aș fi putut să-l produc mai bine, dar în proporție de 98% sunt foarte mulțumit cu ce a ieșit.

Cristian Matei "Mumu": Dacă ai fi trăit în Germania sau Finlanda, să zicem, crezi că ai fi avut un mai mare succes cu Anna? Mă refer la public, acoperire în presă, costuri financiare recuperate, etc.

Robert: Greu de zis, fiindcă nu cunosc piața muzicală în țările respective. Știu că mulți muzicieni porcăim România și spunem că dacă eram în afară am fi fost faimoși deja, dar experiența mea de până acuma, trăind o perioadă și în Anglia, este că industria muzicală este sălbatică și nemiloasă peste tot în lume. În țările mai răsărite, mai există și problema că piața muzicală este complet suprasaturată, prin urmare și competiția este foarte dură. Dacă aș face un fest doar cu toate trupele underground din Cardiff, unde fiecare ar ține un recital de o oră, cred că într-un an ar cânta doar 15% din trupe. Am și un prieten muzician din SUA, tot așa cu one-man band, Oceanai se numește, omul acesta fiind probabil de 10 ori mai talentat decât mine, a scos un album fenomenal vara trecută, dar totuși are doar 150 de like-uri pe Facebook. Este un pic trist. Reiterez, indiferent de țara în care te afli, dacă faci muzică, o faci din obsesie și doar atât.

Cristian Matei "Mumu": Avem vreo șansă să vedem LIVE The Bipolar Disorder Project vreodată în România?

Robert: Am avut câteva discuții cu prieteni muzicieni, dornici să mă ajute, iar, dacă voi reuși să pun în ordine anumite aspecte din viața mea, sunt foarte deschis la a face câteva show-uri mai restrânse, mai intime.

Cristian Matei "Mumu": Acum că ai lansat-o pe Anna, care sunt planurile tale pe viitor?

Robert: Cum eu și Vlad Enescu din Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut suntem buni prieteni, ba chiar ne-am cunoscut prin intermediul proiectelor noastre solo, de mult timp am cochetat cu ideea de a face un album împreună (altceva în afară de porcăriile black metal pe care le facem la mișto). Având în vedere că amândoi ne-am mai liniștit cu trupele noastre o perioadă, intenționăm să începem lucrul la asta. Urmează să fac și câteva colaborări cu Oceanai, cel pe care l-am menționat mai înainte și mă joc un pic cu ideea de a începe lucrul la un album de pop/electro.

Cristian Matei "Mumu": Îți mulțumesc pentru răspunsuri și sper să te văd LIVE pe scenă cât mai curând. Baftă!

Robert: Îți mulțumesc și eu mult pentru interviu. Te salut.

La realizarea acestui album au colabrat direct si indirect, de-a lungul anilor, urmatorii prieteni, muzicieni, artisti și colegi ai lui Robert Cotoros:

- Andrei Oltean (E-an-na)

- Laura Brat (Gray Matters)

- Ana Tazlauanu

- Lucian Popa (Hteththemeth)

- Marc Spedalska

- Ana-Maria Bucur

- Petra Martin

- Corina Andrian

- Snuff Radu (W3 4R3 NUM83R5, The Dignity Complex)

- Vlad Enescu (Am Fost La Munte și Mi-a Plăcut, Karmic Thread)

- Bogdana Ioana Iliescu

- Läo Kreegan (Hteththemeth)

- Andrada Măceașă

- Mihai Rădulescu (Hteththemeth)

- Bogdan Voiculescu

- Claudi Weather

- Clau Negrilă

- Ilinca Ivănucă

