Interviu cu MeeRah și Waqas din trupa românească de metal Alpha Q: ”Încercăm să evităm orice stereotip”

Miluță Flueraș

Una dintre cele mai promițătoare trupe de rock/metal din România se numește Alpha Q. Este formată din artiști tineri, dar foarte talentați, care nu vor să fie încadrați în tiparele acestui gen.

Trupa s-a format în 2016, iar 2 ani mai târziu a câștigat marele premiu al festivalului Posada Rock 2018.

”Dacă sunteți în căutarea unor riff-uri heavy de chitară, a unui sound energic și puternic de tobe, dacă vreți sa auziți solo-uri de chitară explozive sau linii vocale care pur și simplu nu vă vor mai părăsi mintea pentru o lungă perioadă de timp, Alpha Q are toate bazele acoperite. Vrem ca la concertele noastre să vă transmitem din energia noastră și să vă conectati cu noi prin muzica noastră. Muzica nu are granițe și nici limite.” - spun membrii acestei trupe din Sibiu pe pagina lor de Facebook.

Așa că am stat puțin de vorbă cu 2 dintre membrii acestei formații, MeeRah (voce) și Waqas (chitară), pentru a afla detalii despre primul album discografic al trupei Alpha Q.

Cristian Matei ”Mumu”: S-au împlinit 2 ani de când cântați împreună sub numele de Alpha Q, dar nu aveți încă gata un prim material discografic. Cât de greu este în ziua de azi să scoți un album de debut?

MeeRah: ”Am decis încă de la început că traiectoria pe care o urmăm să fie aceea de a cânta cât mai mult pe diverse scene, de a ne lega ca sound, stil și trăire, de a simți împreună și abia apoi de a înregistra primul album. De aproximativ un an de zile avem un nou membru al trupei, iar eu consider că fiecare schimbare necesită o perioadă de adaptare. Am mers pe ideea de a lansa tot câte un single, crescând gradual și natural împreună cu publicul nostru.“

Waqas: „Credem că nu are sens să încerci să înregistrezi un album înainte de a cânta piesele live în prealabil. Acesta este cel mai bun mod prin care o trupă evoluează în mod natural, iar un album complet ar trebui să se înregistreze abia după aceea.“

Cristian Matei ”Mumu”: Și pentru că veni vorba, în ce stadiu sunteți cu înregistrarea primului vostru album? Înțeleg că aveți deja compuse cel puțin 11 piese proprii, iar 4 dintre acestea le-am ascultat deja pe Spotify.

MeeRah: ”Deocamdată am lansat cele 4 single-uri pe EP-ul cu numele „One Day Maybe“. Piesele acestea nu vor fi pe album, pentru că mai avem de ales din încă vreo 12-13, iar alegerea nu este ușoară.

Momentan am găsit studioul și am stabilit că din primăvara anului 2019 să începem înregistrările albumului. Va fi o perioadă de creativitate maximă și abia aștept să intrăm în studio.“

Waqas: ”Ei bine, eu unul mă ocup deja de pre-producția albumului. Există o mulțime de lucruri care trebuie făcute înainte de a intra în studio. Aceasta economisește timp și bani (ceva ce noile trupe nu prea au :) Deci da, ne pregătim în principiu să înregistrăm albumul și să îl facem să sune cât mai bine posibil.“

Cristian Matei ”Mumu”: La o primă ascultare a pieselor voastre, fără să știu absolut nimic despre voi și despre stilul vostru, am rămas puțin confuz, dar plăcut impresionat de sound-ul "plin" și greu al muzicii voastre. Confuz, puțin, pentru că mi-a fost destul de greu să îmi dau seama cam unde s-ar încadra stilul vostru. Iar după aceea am citit pe pagina voastră de Facebook exact acest lucru, și anume că nu vreți să fiți încadrați într-un gen anume, ci pur și simplu metal sau chiar … multi-metal. Cum ați ajuns în acest stadiu? Cine sunt cei care compun muzică în Alpha Q?

Waqas: ”Ideea a fost să formăm o trupă de metal, dar în același timp să încercăm să evităm orice stereotip posibil. Nu este nimic în neregulă cu metalul clasic, dar noi am vrut să facem altceva. Cel mai bun mod de a face acest lucru este să nu te legi de o anumită zonă muzicală. Cred că toate subgenurile metal-ului se împacă foarte bine. De fapt, frumusețea muzicii rock în general, constă în felul ei de a se adapta și de a încorpora influențe din alte genuri muzicale.

Procesul nostru de creație este unul destul de simplu, un proces în care construim pe baza ideilor celuilalt. În multe cazuri eu am fost cel care am venit cu niște riff-uri, iar MeeRah a preluat vibe-ul, construind melodii vocale și versuri în jurul acestora până când ajungeam la o varianta finală. Alteori se întâmplă invers: MeeRah îmi arată o linie vocală cu versuri, iar eu eram cel care construiam acompaniamentul în jurul acestora.

Deci, da, construim alternativ unul pe ideile celuilalt. Eu o numesc inspirație colectivă. Odată ce avem o idee de bază, o prezentăm trupei la sala de repetițîi și o cântăm împreună. Acolo finalizăm structura și clarificăm restul de detalii minore“.

Cristian Matei ”Mumu”: Care ar fi influențele muzicale în procesul de creație al trupei voastre? Pentru că presupun că aveți gusturi muzicale diferite, care au dus într-un final la acest sound care îmbină - după părerea mea - elemente de classic heavy metal cu nu-metal, progressive metal, alternativ și chiar puțin thrash...la un moment dat :) Ce trupe ascultați când aveți timp?

MeeRah: ”Da, gusturile noastre muzicale sunt diverse, dar au un numitor comun: se completează reciproc și se întâlnesc acolo unde trebuie. Eu una simt muzica care are groove, pe care poți da din cap, care îți dă starea de „invincibil“, care te face să dai tare și să te urci la volan cu volumul la maxim. În același timp iubesc vocile, armoniile, simplitatea, liniștea din muzică, refrenele și melodiile memorabile, care îți rămân în cap toată ziua și de care nu scapi și nici nu îți dorești să scapi.

Am crescut cu Metallica și Soundgarden, Queen și Alice In Chains, Michael Jackson, Prince și Whitney Houston. M-am îndrăgostit de la prima ascultare de Incubus și Foo Fighters. Iubesc muzica country și nu mă pot opri din a-l asculta pe Chris Stapleton. Sunt prea multe, mai bine mă opresc :)“

Waqas: ”Am crescut cu metal și am ascultat toți suspecții obișnuiți, cum ar fi Metallica, Sabbath, Priest, Megadeth, Slayer, Pantera, Testament, Death, Savatage, Nevermore, Dream Theater etc, etc.

Îmi plac aproape toate subgenurile metalului. Există o listă uriașă de chitariști care îmi plac și pe care nici măcar nu încerc și să îi numesc :) Cu toate acestea, mă bucur de multe alte genuri pe lângă metal sau rock. Ascult mult fusion, blues și chiar muzică clasică. Îmi place muzica pop (nu pop-ul modern) și funk. Cred că mă pot bucura de orice muzică atâta timp cât este interpretată în mod corespunzător. Ascult aproape de toate.“

Cristian Matei ”Mumu”: Ce experiența aveți ca muzicieni? Pentru că, deși trupa voastră are doar 2 ani, mi se pare că sună mai matur de atât…

MeeRah: ”Eu scriu și compun de la 15 ani, când am înregistrat pentru prima oară într-un studio din Germania o piesă cu o chitară și un keyboard. De atunci am prins curaj să mă exprim cu adevărat și am explorat diverse genuri muzicale, de la pop la flamenco, blues jazz și rock. De la 22 de ani am învățat, însă, ce înseamnă scena și a fi membru într-o trupă, iar de atunci și până acum am activat în multe proiecte diverse.

În calitate de vocal coach explorez foarte multe stiluri de cântat și a fost o provocare minunată să evoluez în zona pe care o iubesc cel mai mult, cea a rock-ului.

Pentru Zsolt și Dani, Alpha Q este prima trupă serioasă din care fac parte și sunt implicați și niște colegi minunați, iar Mădălin bate la tobe de 15 ani în diverse trupe metal, pop rock, funk, progressive și o trupă tribute Motörhead, acceptată oficial de către managementul Motörhead.”

Waqas: ”Cânt la chitară de peste 15 ani și am fost în diverse trupe pe parcursul ultimului deceniu. De asemenea, am cântat la chitară ca session player pentru o trupă pop-rock foarte cunoscută acasă. Fac muzică de ceva vreme. Am lansat 3 albume cu trupele mele mai vechi în trecut, care sunt aclamate critic și recunoscute acasă.“

Cristian Matei ”Mumu”: Ați luat marele premiu la Posada Rock Festival 2018, iar în felul acesta lumea a început să afle de voi, așa cum s-a întâmplat și cu mine, după ce am fost tras de mânecă de Andy (trupa Taine), care v-a mai acordat și premiul Underground Music. Ce planuri de viitor aveți, unde vă vedeți peste câțiva ani? Ce va doriți cel mai mult ca trupă?

MeeRah: ”Ne-am bucurat tare mult pentru câștigarea premiului Posada Rock, a fost o experiență bună și a venit exact când trebuia pentru noi. Uneori, deși crezi în tine și te bucuri de ceea ce faci, ai nevoie de o confirmare și un vot de încredere din exterior. Am fi ipocriți să spunem că nu avem nevoie cu toții de asta. Referitor la viitor, planul este să continuăm să facem muzică și să avem concerte. Ne dorim să o facem cât mai des și să avem tot mai multe apariții.”

Cristian Matei ”Mumu”: Piesa One Day Maybe are un intro cu un iz oriental, iar acest lucru m-a dus cu gândul la Waqas Ahmed, a cărui origine este evident orientală. Care este povestea ta? Cum ai ajuns să cânți metal în România?

Waqas: ”Ei bine, ideea de intro pentru One Day Maybe a fost inițial ideea Mirei. A zis "Hey, man, de ce nu faci tu ceva oriental pe intro-ul asta?" Asta m-a pus pe gânduri și apoi am venit cu toată partea cu riff-ul clean de chitară și partea de vioară. Sunt un mare fan al muzicii clasice din est și folosesc aceste influențe în stilul meu de a cânta. Cred că este foarte important ca un artist să fie conectat la rădăcinile sale și, mai mult, să-și îmbrățișeze rădăcinile. Numai așa își poate descoperi adevărata personalitate și propriul caracter muzical. Despre cum am ajuns în România, este o poveste lungă, dar o voi rezuma doar la următoarele: am o soție româncă și, din cauza asta, în loc să cânt metal în Pakistan, acum cânt metal în România :) ”

Cristian Matei ”Mumu”: De fapt, cum s-a format trupa Alpha Q?

MeeRah: ”Alpha Q s-a născut dintr-o prietenie, compatibilitate și un respect față de muzică între mine și Waqas. Eu am început să lucrez cu Waqas într-un alt proiect de country rock în care cântăm. M-a convins ulterior să îi ascult câteva din ideile sale de riff-uri și încă de la prima sesiune de songwriting am scris, cred, 2 piese împreună. Totul se lega cu o ușurință incredibilă, iar contrastele între riff-urile heavy și liniile melodioase mă fascinau. După 3-4 ședințe de acest gen, am știut că THIS IS IT. Așa că, ceea ce a urmat a fost să găsim restul membrilor a ceea ce urma să fie ALPHA Q: Mădălin, Zsolt și Dani. Încă de la prima întâlnire cu Mădălin Muntean (tobe) am simțit o compatibilitate și comunicare minunată și că el este. Zsolt și Dani au completat pe parcurs trupa și de atunci până în momentul de față simțim că trupa este ca o mică familie.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ce planuri aveți de Revelion, unde o să cântați în "noaptea dintre ani"? :) Glumesc, bineînțeles. De fapt aș vrea să știu unde veți avea concerte în perioada următoare și dacă aveți de gând să mai lansați vreun videoclip, poate o piesă nouă, nu știu…

MeeRah: ”Revelion, hmm. Fiecare la casa lui, a ei, cred. Suntem momentan la jumătatea turneului „ONE DAY MAYBE, PART II“ și urmează să ne vedeți pe 30 noiembrie la Cluj, pe 1 decembrie la Zalău și pe 22 decembrie la Sibiu. Intrăm apoi în vacanță și în pregătiri pentru înregistrarea primului nostru album.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să răspundeți. Ne vedem la concerte.

FOTO: Miluță Flueraș

Alpha Q înseamnă:

- Mira ”MeeRah” Botocan - voce

- Waqas Ahmed - chitară

- Ștefan Zsolt - chitară

- Daniel Perganczi - bas

- Mădălin Muntean - tobe

