Mișcarea pentru underground. Trupele românești, susținute pe platforma online UndergroundMusic

Scena muzicală din underground-ul românesc - fie că vorbim de rock, electronică sau hip-hop - a evoluat mult în ultimii ani, însă în continuare supraviețuiește cu dificultate, din mai multe motive, mai mult sau mai puțin cunoscute.

În primul rând, este cert faptul că scena românească underground are nevoie de susținere (de la fani și mass-media), așa cum se întâmplă de exemplu în țările din Occident, unde cultura underground reprezintă mai mult decât un fenomen.

În România, un proiect în acest sens a fost lansat de Paul și Andy, acesta din urmă fiind implicat direct în această mișcare artistică, prin trupa TAINE, unde compune și produce muzică.

Proiectul este online - pe www.undergroundmusic.ro - și se numește UndergroundMusic. Este un loc în care pot fi găsite toate informațiile de care are nevoie un pasionat al muzicii: o bază de date (de la A la Z) cu trupele românești, știri, concerte, cluburi unde au loc evenimente underground și chiar un radio exclusiv online, care rulează piese ale trupelor înscrise pe această platformă.

Cel mai important lucru? Toate acestea sunt gratuite, atât pentru fani (pentru public), dar și pentru trupele românești care vor să se înscrie în această platformă.

Însă mai multe detalii ne dau chiar cei doi inițiatori mai proiectului.

Cristian Matei ”Mumu”: Salut. Spuneți-ne în primul rând cum functionează această platformă. Despre ce este vorba….și cât costă? :)

Andy: Salut! Ideea ar fi că platforma UndergroundMusic să funcționeze la un moment dat ceva de genul ALL IN ONE PLACE , un fel de arhivă a trupelor din România care activează și numai. Începând cu luna ianuarie a acestui an, trupele au posibilitatea să se înscrie în mod gratuit pe platformă și ca urmare, devin deținătorii unei “pagini de artist”. Odată cu pagina personală a trupei se activează în mod automat și accesul la o multitudine de facilități, iar prin intermediul partenerilor noștri, artiștii au acces și reduceri speciale care vin să susțină fenomenul underground din România. Aceste facilități sunt studio de înregistrări, webdesign, închiriere de echipamente, print merch, artwork, fotografie, producție video, booking, cumpărare de echipamente noi și alte facilități în stadiul de dezvoltare.

Odată creeată, pagina personală conține o descriere a trupei, istoric, membri, discografie, patru fotografii, un videoclip și o piesă. Pentru pretențioși avem și o versiune Premium, cu acces la shop-ul online, videoclipuri și piese mai multe în player.

Cristian Matei ”Mumu”: Practic, nu voi înscrieți trupele, ci fiecare artist trimite un fel de cerere de înscriere în această bază de date online. Asta inseamnă că cei care nu au auzit de UndergroundMusic, nu apar aici, nu?

Paul: Desigur, doar prin propria voință trupele pot solicita crearea unui profil pe UndergroundMusic fără niciun fel de obligație, prin intermediul mailului pus la dispoziție la noi pe site. După cum am spus mai sus, am pornit platforma la mijlocul lunii ianuarie 2018 și avem încredere că ne vom atinge în curând scopul, respectiv peste 200 trupe și artiști din underground. În doar patru luni avem peste 70 trupe înscrise. Dorința noastră este să creștem ca expunere, tot mai mulți aud de UM prin intermediul diverselor canale: prieteni, Facebook, articole din presă și chiar radio etc. , astfel că în maxim un an de zile vrem să fim cunoscuți chiar în toate mediile underground.

Cristian Matei ”Mumu”: Sau poate că sunt și trupe care nu vor sau nu...pot, din cauza unor probleme legate de copyright/impresariat sau management. Ați avut situații de acest gen? Cum pot fi rezolvate?

Paul: Sunt multe trupe care deocamdată ignoră sau nu doresc asocierea din diverse motive. Este alegerea lor, chiar dacă, repet, ca să dețină o pagină simplă la noi pe platformă nu costă nimic.

Cazuri de “nu mă lasă managerul/impresarul/casă de discuri” am avut, dar doar pentru că încă nu s-a înțeles foarte bine ce facem. Noi nu impunem nici un fel de exclusivitate: nici pe partea de promovare, nici pe partea de facilități sau servicii. Fiecare trupă e liberă să își aleagă ce tip de colaborare vrea să aibă cu noi, fie că vrea să aibă o pagină în cadrul platformei, să își publice comunicatele de presă sau să anunțe concertele, fie să își facă merch, să închirieze echipamente sau să realizeze un videoclip.

Cristian Matei ”Mumu”: De ce aș vrea eu, care am o trupă necunoscută în underground (pentru că mai sunt și nume cunoscute, deși pare o contradicție) să mă înscriu în acest proiect online? Ce am de câștigat?

Andy: Nu e obligatoriu un câștig, ci mai degrabă facilitatea de a găsi aproape toate informațiile și serviciile necesare unei trupe să se intretină în activitatea ei zilnică. Chiar incercăm să le aducem pe toate la un loc, iar scopul primordial este ca prin tot ce facem să găsim soluții, fie ele gratis, fie ele cu cele mai mici costuri de pe piață, prin deosebita colaborare pe care o avem cu partenerii noștri, care doresc să sprijine în mod excepțional trupele din România.

Ca și un exemplu, de curând am stabilit un parteneriat cu un magazin de instrumente muzicale din România care oferă discounturi maxime celor care doresc să-și cumpere echipamente noi. Și sunt și altele.

Cristian Matei ”Mumu”: Ce planuri de dezvoltare aveți? Vă gândiți, de exemplu, să lansați și o aplicație dedicată, pentru o navigare mai bună pe mobil? Sau poate vom vedea și piese oferite gratuit la descărcare, în mod promoțional, nu știu. La ce v-ați gândit?

Andy: De când a răsărit prima idee, anul trecut în octombrie, idee pe care Paul a reușit să o pună în practică destul de repede, aproape în fiecare săptămană mai veneam cu ceva nou de implementat, ceva de dezvoltat, imediat sau în viitorul apropiat. Sunt multe lucruri de pus la punct, de analizat, de stabilit cu partenerii noștri. Prin prisma faptului că eu în cei 25 ani de când activez cu TAINE m-am lovit de tot felul de provocări și necesităti, astăzi am o imagine destul de clară asupra nevoilor unui artist din underground în România.

Mă bazez pe experiența mea și experimentele prin care singur am trecut și sper că în maxim un an de zile să ating toate punctele sensibile, iar acestea să se transforme în adevărate trepte pe care cei care vin din urmă să pășească cu încredere. Deocamdată ne focusăm în principiu pe dezvoltarea serviciilor din perspectiva artiștilor, dar cu sigurantă vom fi atenți și la perspectiva publicului. Pentru asta avem deja implementat un player online, un fel de radio, precum și o pagină de comunicate de presă (știri) sau calendar al evenimentelor și concertelor din underground.

Cristian Matei ”Mumu”: Mie, de exemplu, mi-ar plăcea să văd acest proiect că se transformă cu timpul într-un fel de Facebook al trupelor românești din underground, care să tină legătura cu fanii în mod direct. Să fiu notificat de fiecare dată când o trupă preferată de a mea din România are ceva de spus - un concert, un clip nou, un album și așa mai departe. Crezi că ar fi posibil așa ceva?

Paul: Deja aceste notificări apar și prin intermediul Facebook! Orice informația apare pe site – trupă nouă, comunicat de presă cu orice tip de informație, concert nou sau anunț- apare și pe pagina noastră de Facebook. Tot ce trebuie să facă cineva pentru a fi la curent cu noutățile din underground este să se aboneze la feed-ul nostru și să se asigure că modifică setările de urmărire a paginii în "Vezi mai întâi". În acest fel nu o să se piardă noutățile postate de noi. Putem desigur să ducem ideea mai departe și încet-încet platforma UndergroundMusic să se transforme în ceva inedit, pentru că potențial există suficient.

Desigur, ne-ar trebui și o susținere financiară pe măsură pentru programare și aplicații, dar cine știe, poate din publicitate o să castigăm suficient cât să dezvoltăm atât de mult pe cât ne dorim. Deocamdată e doar un proiect frumos și ne bucurăm de un trafic neașteptat pe pagina noastră, de la mijlocul lunii ianuarie și până acum am fost accesați de aproximativ 4.500 de vizitatori unici și am avut peste 32.000 de afișări de pagină. Pentru un site care vorbește exclusiv de underground este foarte bine!

Cristian Matei ”Mumu”: Andy, tu ești de mulți ani în această lume a muzicii underground, practic de când România a scăpat de comunism și a început să deschidă ochii în materie de muzică, dar și business. Acum, în 2018, la ce nivel al scenei underground crezi că suntem? Comparativ cu cei din Vest, care fac asta de pe vreme când noi eram copii. Și am în vedere faptul că în domeniul internetului, de exemplu, unde noi am început foarte târziu, acum suntem în fruntea clasamentelor mondiale în ceea ce privește viteza și infrastructura.

Andy: Undergroundul se aude și arată peste tot în lume la fel. Se cantă în cluburi mici, cu spectatori puțini, se scot albume și merch în ediții limitate, trupele se autofinantează, se autogestionează și de multe ori fac asta cu cu succes.

Pentru unii este chiar un mod de viată și nu doresc să iasă din underground, ceea ce este remarcabil. Asta inseamnă că ceea ce fac, este extrem de sincer și de durată. Atunci când îți pui problema “câți bani scoți din asta?” nu poate fi vorba de artă și de o muzică venită din suflet, pentru că inevitabil va trebui să te modelezi după muzica la modă și a succesului de moment. Pană la urmă cred că pentru mulți dintre noi asta contează extrem de mult, să nu facem compromisuri și să rezistăm cât mai mult prin ceea ce facem.

Scopul UndergroundMusic, în sine, este că dorim să vedem în continuare artiști adevărati care își pun “pe tavă” în fața spectatorilor trăirile, emoțiile, arta venită din suflet și nicidecum “interpreți” cramponați sau motivați exclusiv financiar sau care doresc doar un succes relativ și de moment. Pe acei artiști, sinceri, noi încercăm să-i susținem așa cum putem cu platforma UndergroundMusic.

În ceea ce privește muzica autohtonă, este la un un nivel creativ destul de bun. Se poate, însă, mai bine, încă ne lipsește sound-ul, să zicem producția decentă pe care majoritatea trupelor din underground-ul din Vest o au deja de ani buni. Mai este de lucrat la capitolul ăsta, precum și la capitolul imagine, la care foarte multe trupe nu se gândesc deloc. Imaginea poate aduce valoare imensă grupului, în combinație cu muzica poate ridica mult scena.

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat și te rog la final să-mi recomanzi câteva trupe de pe platforma voastră, de care s-a auzit prea puțin în România, deși ar merita mai mult.

Andy: Aș fi nedrept să fac aprecieri pentru unii și pentru alții nu. Underground-ul este și o chestiune de gusturi și abordare. Mai bine intră fiecare și ascultă, nu? Susțineți fenomenul underground!!

