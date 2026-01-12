Termoenergetica a amânat din nou termenul de livrare a căldurii și apei calde. Toată România este sub cod galben de ger

12-01-2026 | 22:39
bucuresti termoenergetica

Termoenergetica a amânat din nou termenul de rezolvare a avariilor care au lăsat peste 3.500 de blocuri din București fără căldură și apă caldă în parametri normali.

Stirileprotv

Problemele au început din 4 ianuarie la un cazan al CET Sud, iar termenul de rezolvare a fost amânat în mod repetat. Deși oamenii așteptau înfrigurați ca pe 12 ianuarie, ora 23:30, să primească din nou căldură în parametri normali, Termoenergetica a afișat un nou termen estimat de punere în funcțiune a sistemului pentru majoritatea zonelor - 16 ianuarie, ora 23:30.

Totul se întâmplă chiar în momentul în care toată țara este sub avertizare de ger.

Ce spune primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, despre criza Termoenergetica

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit luni cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cu care a discutat soluţii pentru a îmbunătăţi parametrii de furnizare a căldurii şi apei calde.

"M-am întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi împreună am adus la aceeaşi masă ELCEN şi Termoenergetica. Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar şi soluţiile. Asta după ce zilele trecute a apărut o avarie la un cazan cu apă fierbinte al CET Sud. A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din reţeaua de distribuţie, suplimentând debitul de apă. Pentru a nu risca avarii în lanţ, cu riscuri majore, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul şi presiunea apei din reţea", a explicat Ciucu.

Potrivit acestuia, încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea "iremediabilă" a echipamentelor, ceea ce ar fi provocat oprirea serviciului de termoficare pe o perioadă lungă de timp în plină iarnă.

"Pentru a rezolva problema, specialiştii au decis ca încă din această seară să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud. Aceştia speră ca astfel parametrii să se îmbunătăţească progresiv. Sistemul va funcţiona, pentru ca bucureştenii să beneficieze apă caldă şi căldură şi în această iarnă. Dar, atenţie, va funcţiona în regim de avarie! Vă vom ţine la curent cu situaţia", a transmis Ciprian Ciucu.

Trupul unui bărbat de 58 de ani a fost găsit luni după-amiază într-o zonă împădurită din Movilița, unde aveau loc lucrări de exploatare a lemnului, a anunțat IPJ Vrancea.

