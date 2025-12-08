Peste 1.100 de blocuri din București, fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua termică. Zonele afectate

Stiri actuale
08-12-2025 | 11:47
avarie caldura

Compania Municipală Termoenergetica București informează că, în următoarele zile, vor avea loc lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare în mai multe zone ale Capitalei.

autor
Aura Trif

Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări

Zonele vizate de lucrări la rețeaua termică

1. Reţeaua termică primară - conductă Dn 200/500 mm, pe Şoseaua Iancului din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (109 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 09 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

2. Reţeaua termică primară - conductă Dn 400/500 mm, pe Şoseaua Pantelimon şi Strada Cristescu Dima din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (96 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 10 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

3. Reţeaua termică primară - conductă Dn 400 mm, pe Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de modernizare în cadrul POIM - Lot 1 - Obiectiv 6 - care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (104 blocuri şi o industrie) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 10 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

Citește și
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu: Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti

4. Reţeaua termică primară - conductă Dn 400/600 mm, pe Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de modernizare în cadrul POIM - Lot 1 - Obiectiv 6 - care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (94 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 11 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1969, această porţiune de reţea având 56 de ani de funcţionare.

5. Reţeaua termică primară - conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Octavian Goga din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 4 puncte termice (57 blocuri) din data de 10 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 11 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1994, această porţiune de reţea având 31 de ani de funcţionare.

6. Reţeaua termică primară - conductă Dn 600 mm, pe Strada Liviu Rebreanu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 8 puncte termice (107 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 09 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 2014, această porţiune de reţea având 11 ani de funcţionare.

7. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (129 blocuri şi doi agenţi economici) din data de 10 decembrie 2025, ora 08:00, până în data de 12 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

8. Reţeaua termică primară - între Strada Maria Tănase şi Bulevardul Şincai din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de dezafectare a provizoratului în cadrul POIM - Lot 5 - Obiectiv 23 şi se vor monta vane de sectorizare în căminul CFC4, care impun sistarea furnizării agentului termic către 4 puncte termice (35 blocuri), în intervalul cuprins între 08 şi 10 decembrie 2025. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1969, această porţiune de reţea având 56 de ani de funcţionare.

9. Reţeaua termică primară - conductă Dn 1100 mm, pe Strada Ion Iriceanu din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 11 puncte termice (228 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 08:00, până în data de 12 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.

10. Reţeaua termică primară - conductă Dn 800 mm, pe Strada Luică şi Strada Toporaşi din Sectorul 4. Se vor executa lucrări pentru integrarea tronsoanelor de conductă nou executate între căminele CS24-CS21, precum şi cele pentru echiparea căminului CS24 în cadrul POIM - LOT 4 - Obiectiv 19, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 17 puncte termice (237 blocuri şi 10 module) din data de 09 decembrie 2025, până în data de 12 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.

11. Reţeaua termică primară - conductă Dn 1000 mm, pe Bulevardul Timişoara din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator, în perioada 08 decembrie 2025, ora 09:00 - 09 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune al conductei corespunzătoare tronsonului menţionat este 1982, această porţiune de reţea având 43 de ani de funcţionare.

Euro ar putea crește și mai mult față de leu în 2026. „Se va traduce în prețuri mai crescute”

Sursa: Agerpres

Etichete: termoenergetica, caldura, lucrari, retea,

Dată publicare: 08-12-2025 11:47

Articol recomandat de sport.ro
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Citește și...
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București 2025. Radiografia scrutinului cu una dintre cele mai slabe prezențe la vot
Alegeri locale 2025
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București 2025. Radiografia scrutinului cu una dintre cele mai slabe prezențe la vot

Alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 pentru Primăria Capitalei s-au încheiat cu victoria candidatului Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, care a obținut 36,16% din voturile exprimate, conform datelor finale publicate de AEP.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu: Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti
Stiri Politice
Președintele PSD, Sorin Grindeanu: Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti

Preşedintele PSD, Sorian Grindeanu, a transmis, duminică seară, felicitări noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu. În același timp, el a precizat că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea localităţilor unde acestea s-au organizat.

Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general
Stiri Politice
Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, câștigător al alegerilor locale din București în 7 decembrie, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
Alegeri locale 2025
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Decembrie 2025

03:32:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28