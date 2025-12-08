Peste 1.100 de blocuri din București, fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua termică. Zonele afectate

Compania Municipală Termoenergetica București informează că, în următoarele zile, vor avea loc lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare în mai multe zone ale Capitalei.

Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări

Zonele vizate de lucrări la rețeaua termică

1. Reţeaua termică primară - conductă Dn 200/500 mm, pe Şoseaua Iancului din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (109 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 09 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

2. Reţeaua termică primară - conductă Dn 400/500 mm, pe Şoseaua Pantelimon şi Strada Cristescu Dima din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (96 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 10 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

3. Reţeaua termică primară - conductă Dn 400 mm, pe Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de modernizare în cadrul POIM - Lot 1 - Obiectiv 6 - care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (104 blocuri şi o industrie) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 10 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

4. Reţeaua termică primară - conductă Dn 400/600 mm, pe Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de modernizare în cadrul POIM - Lot 1 - Obiectiv 6 - care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (94 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 11 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1969, această porţiune de reţea având 56 de ani de funcţionare.

5. Reţeaua termică primară - conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Octavian Goga din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 4 puncte termice (57 blocuri) din data de 10 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 11 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1994, această porţiune de reţea având 31 de ani de funcţionare.

6. Reţeaua termică primară - conductă Dn 600 mm, pe Strada Liviu Rebreanu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 8 puncte termice (107 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 09:00, până în data de 09 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 2014, această porţiune de reţea având 11 ani de funcţionare.

7. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (129 blocuri şi doi agenţi economici) din data de 10 decembrie 2025, ora 08:00, până în data de 12 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

8. Reţeaua termică primară - între Strada Maria Tănase şi Bulevardul Şincai din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de dezafectare a provizoratului în cadrul POIM - Lot 5 - Obiectiv 23 şi se vor monta vane de sectorizare în căminul CFC4, care impun sistarea furnizării agentului termic către 4 puncte termice (35 blocuri), în intervalul cuprins între 08 şi 10 decembrie 2025. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1969, această porţiune de reţea având 56 de ani de funcţionare.

9. Reţeaua termică primară - conductă Dn 1100 mm, pe Strada Ion Iriceanu din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 11 puncte termice (228 blocuri) din data de 08 decembrie 2025, ora 08:00, până în data de 12 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.

10. Reţeaua termică primară - conductă Dn 800 mm, pe Strada Luică şi Strada Toporaşi din Sectorul 4. Se vor executa lucrări pentru integrarea tronsoanelor de conductă nou executate între căminele CS24-CS21, precum şi cele pentru echiparea căminului CS24 în cadrul POIM - LOT 4 - Obiectiv 19, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 17 puncte termice (237 blocuri şi 10 module) din data de 09 decembrie 2025, până în data de 12 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.

11. Reţeaua termică primară - conductă Dn 1000 mm, pe Bulevardul Timişoara din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator, în perioada 08 decembrie 2025, ora 09:00 - 09 decembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune al conductei corespunzătoare tronsonului menţionat este 1982, această porţiune de reţea având 43 de ani de funcţionare.

