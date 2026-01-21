Pasagerii au uitat aproape 23.000 de obiecte în trenurile Grupului MÁV în 2025, dintre care mai mult de jumătate au fost returnate proprietarilor, a anunțat compania de stat în transporturi din Ungaria, potrivit Hirado.

Astfel, anul trecut au fost înregistrate aproximativ 16.000 de obiecte pierdute în trenuri, dintre care 8 900 au putut fi returnate proprietarilor. În autobuze, pasagerii au uitat 6.830 de obiecte, dintre care 3.776 au fost returnate.

Majoritatea obiectelor predate sunt aparate electronice de divertisment, în principal telefoane mobile. Acestea sunt urmate de portofele, port-documente care conţin obiecte personale de valoare şi carduri bancare, însă deseori sunt uitate şi obiecte mai mari - rucsacuri, genţi şi saci de sport.

Ce s-a mai uitat: insulină, o sabie de scrimă și un cățel teckel

Dintre obiectele mai mici, de uz cotidian, legăturile de chei şi ochelarii sunt cele mai frecvente obiecte găsite, dar în vehicule au mai fost abandonate şi insulină, cârje şi bastoane, echipament de fotbal american, sabie de scrimă, seturi de poker şi chiar un câine teckel.

Pasagerii pot căuta obiectele pierdute în primul rând prin canalele de servicii pentru clienţi ale Grupului MÁV, sunând la numărul de telefon MÁVDIREKT disponibil 24 de ore pe zi (+36 1 3 49 49 49), precizează compania.

