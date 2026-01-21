„Cel mai bun discurs al unui lider mondial din ultimii ani”. De ce a fost aplaudat furtunos premierul Canadei la Davos

Premierul Canadei la Davos în 2026
Discursul premierului Canadei, Mark Carney, la Forumul din 2026 de la Davos a provocat aplauze prelungite, notează BBN Bloomberg, care a făcut și o trecere în revistă a modului în care a fost receptat în media internațională acest discurs.

Astfel, New York Times a subliniat afirmația prim-ministrului Carney, potrivit căruia lumea se află „în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”.

The Times a publicat, de asemenea, o analiză a discursului prim-ministrului, care a trecut în revistă atât relația dintre Carney și Canada, cât și relația dintre Canada și SUA - de la alegerea lui Donald Trump pentru un al doilea mandat ca președinte al SUA.

El nu l-a menționat niciodată pe președintele Trump pe nume, dar referirea sa a fost clară”, au scris ei.

Politico a prezentat discursul premierului Carney ca făcând parte dintr-un efort mai amplu de echilibrare a relațiilor dintre Ottawa și Washington și partenerii săi europeni, pe fondul tensiunilor globale crescânde.

Rolling Stone a relatat, de asemenea, despre forumul de la Davos 2026, menționând alinierea premierului Carney la criticile globale aduse abordării lui Trump.

BBC a prezentat discursul prim-ministrului Carney ca pe un avertisment cu privire la influența în declin a ordinii globale postbelice și la ascensiunea „coeziunii economice” exercitate de națiunile puternice.

Ziarul spaniol El Pais a descris discursul premierului Canadei ca fiind un apel la cooperare și independență, care se opune unui plan de „ambiții imperiale”.

„Discursul prim-ministrului canadian (Mark Carney) la Davos este absolut strălucit. Fără sarcasm sau exagerări, el descrie noua lume dură către care Trump ne conduce pe toți.” - a afirmat și Nicholas Kristof, editorialist la New York Times.

Discursul premierului Canadei, Mark Carney, la Davos 2026

Premierul canadian Mark Carney a afirmat în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos că ordinea mondială din ultimele decenii este "ruptă".

El a îndemnat "puterile medii" să se unească, pentru a confrunta forţele "hegemonice", notează AFP, potrivit Agerpres.

Fără a menţiona direct nici Statele Unite, nici pe preşedintele american, Mark Carney a făcut aluzie în repetate rânduri la tulburările din întreaga lume de când Donald Trump a revenit la putere în Statele Unite, acum un an.

"Voi fi sincer: ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziţii", a declarat prim-ministrul canadian, referindu-se la "sfârşitul unei ficţiuni confortabile şi începutul unei realităţi brutale în care geopolitica marilor puteri nu este supusă niciunei constrângeri".

"Puterile medii trebuie să acţioneze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masa (discuţiilor), suntem în meniu", a adăugat el.

"Fiecare zi ni se reaminteşte că trăim într-o eră a marii rivalităţii marilor puteri", a mai spus Mark Carney.

Şeful guvernului canadian a mai cerut ţărilor ameninţate să nu "se aplece" în speranţa că "supunerea va aduce securitate".

"Ştim că vechea ordine nu se va întoarce", a continuat el, argumentând că puterile medii trebuie să acţioneze împreună, deoarece acestea sunt "ţările care au cel mai mult de pierdut într-o lume a fortăreţelor şi cel mai mult de câştigat dintr-o cooperare autentică".

În acelaşi discurs, fostul şef al Băncii Angliei şi al Băncii Canadei, aflat în fruntea guvernului de la Ottawa de mai puţin de un an, a adus un sprijin "ferm" Groenlandei şi Danemarcei, subliniind "dreptul lor unic" de a decide viitorul acestei mari insule arctice, râvnită de preşedintele american Donald Trump.

Aplaudat la finalul discursului său, Mark Carney a vorbit la scurt timp după o altă aluzie a preşedintelui Trump la posibila cucerire a Canadei.

Luni seară, în contextul în care ambiţiile americane privind Groenlanda îi îngrijorează pe aliaţii Washingtonului, Donald Trump a postat pe reţeaua sa Truth Social o serie de fotografii generate de inteligenţa artificială care îl arată în Biroul Oval alături de liderii europeni în faţa unei hărţi unde drapelul american acoperă nu doar Statele Unite, ci şi Canada, Groenlanda şi Venezuela.

Ciocniri și dispute deschise așteptate la Forumul de la Davos. Liderii UE au mers în Elveția cu un mesaj clar pentru Trump

Sursa: ProTV

