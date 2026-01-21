Băieții sunt la audieri. Și ei, și victima erau colegi de școală.

Copilul de 15 ani din localitatea Cenei plecase de acasă luni seara și nu s-a mai întors. Marți, în jurul orei 21.00, mama a alertat autoritățile și l-a dat dispărut. De atunci, oamenii legii au împânzit întreaga zonă, pe urmele băiatului.

Primele informații ale anchetatorilor arată că minorul s-ar fi întâlnit cu trei colegi de școală. S-au luat la harță și unul dintre ei l-ar fi înjunghiat mortal cu un cuțit. Cuprinși de panică, adolescenții au încercat să scape de cadavru. Ar fi dezbrăcat victima și chiar au încercat să-i dea foc. Apoi au îngropat trupul neînsuflețit în curtea casei unuia dintre ei.

Polițiștii au început căutările în localitate și au ajuns la casa unui băiat de 13 ani, care îl cunoștea pe cel dispărut. Au văzut urme de sânge și apoi pământul răscolit în grădină.

După ce toată noaptea a fost căutat de anchetatori, polițiștii l-au găsit îngropat chiar în spatele casei unuia dintre suspecți.

Investigația a continuat în casa minorului, iar în sobă a fost găsit un cuțit despre care anchetatorii cred că a fost folosit la uciderea victimei. Polițiștii au extins cercetarea și în jurul locuinței suspectului și au găsit într-un tomberon din apropiere, încălțămintea copilului dispărut.

Vecinii spun că nu au auzit nimic suspect.

Polițiștii i-au dus la audieri pe cei 3 băieți care ar fi fost implicați în crimă și apoi în ascunderea cadavrului.





