În 2026 se va ajunge mai ușor de la București la Pașcani sau de la Pașcani la mare. Vom vedea și primul tunel pe o autostradă

Rețeua de autostrăzi din România prinde contur. Potrivit responsabililor, în 2026 ar urma să fie inaugurați încă 240 de kilometri de șosea de mare viteză.

În prezent am depășit borna de 1.400, însă intră aici și drumurile expres. Se anunță un an bun și pe calea ferată.

Proiectată să lege regiunea Moldovei de rețeaua națională și europeană de transport, Autostrada A7 ar trebui să ajute șoferii, în 2026, să ajungă de la București până la Pașcani pe drum de mare viteză.

După ce, în Ajunul Crăciunului, au fost dați în circulație aproximativ 50 de kilometri între Focșani – Adjud, alți 124 ar trebui deschiși traficului în acest an. Important este sa fie finalizata portiunea dintre Adjud și Săbăoani, pentru a nu se pierde fondurile europene prin PNRR, iar restul drumului ar urma să fie gata până la sfârșitul anului.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructura: ”Dincolo de atragerea tuturor banilor gratuiți, dincolo de suma consistentă, vorbim de legarea și rapidă a foarte multe orașe - vorbim de Bacău, Adjud, Focșani, Buzău, Ploiești, Capitala prin A0.”

Anul 2026 ar trebui să ne scape și de aglomerația care se formează la intrările și ieșirile din București, după ce șoferii care sunt în tranzit vor merge în întregime pe cei 100 de km de pe Autostrada A Zero.

În lucru a mai rămas doar inelul nordic, dar în vară și cel mai târziu în toamnă ar trebui să fie gata conexiunile cu A2, drumul spre mare, și cu Autostrada București-Pitești.

Și două sectoare din Autostrada Transilvania vor fi terminate în acest an, iar asta înseamnă că Autostrada A 3 ar urma să fie completă: de la Târgu Mureș până aproape de frontiera de Vest. Excepție va face o bucată de 40 de km din Sălaj, unde este și cel mai lung tunel rutier planificat în România.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructura: ”Asta înseamnă că DN1 și alte drumuri din zonă o să fie degrevate de o bună parte din trafic. O să merite ocolul, chiar cu această gaură de 40 de km dacă o să avem o autostradă completă între Târgu Mureș - Cluj și graniță”.

Deși le-am privit ani la rând drept bucăți de autostradă, care uneori nu duceau nicăieri, iar mulți kilometri NU putea fi folositi ușor - aceste porțiuni au ajuns să se unească și conectează regiunile țării. Asta înseamnă că vom putea parcurge distanțe lungi pe autostradă și drum expres.

Dacă în 2025 am circulat pe 470 de km de drum rapid de la Craiova la Pitești, iar mai apoi până la București și Constanța, în acest an vom putea ajunge ușor de la București la Pașcani sau de la Pașcani la mare - și asta după ce Capitala va fi ocolită pe toate părțile prin ”Autostrada A Zero”. Mai mult, vom vedea și primul tunel adevărat pe o autostradă din România. Pe A1 Sibiu - Pitești ar urma să fie dat în trafic Tunelul Momaia, de 1,3 km.

Și pe calea ferată ar trebui să fie gata în jur 400 de km de linie, estimează experții de la Asociația Pro Infrastructura. Iar călătoria ar trebui să fie mai plăcută după ce vor intra în circulație 139 de vagoane și 55 de locomotive reparate. În același timp, ar urma să ajungă 20 de trenuri noi InterRegio de la PESA și alte 26 de rame Alstom.

