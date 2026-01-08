Autostrada A0 intră „în linie dreaptă”: ce și când poate termina Umbrărescu și ce depinde de chinezi

A0 – autostrada care ar trebui să scoată traficul de tranzit din București – este mai aproape ca oricând de finalizare.

Din cei 100,7 km ai inelului, au mai rămas de făcut 30,57 km, iar cea mai mare parte ar putea fi gata până la vară. Dar chiar și atunci, circulația completă va depinde de câteva „dacă-uri” esențiale.

Am discutat despre cine mai are de lucru și ce șanse sunt cu Ionuț Ciurea, director executiv la Asociația Pro Infrastructura.

Promisă încă de la începutul anilor 2000, construcția A0 a început cu mare întârziere.

Cei 100,7 km de șosea de mare viteză au fost împărțiți în două semi-inele. Și apoi fiecare semi-inel a fost împărțit în loturi. Contractele s-au semnat începând din 2019. Și abia apoi au început lucrările.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













