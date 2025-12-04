Ce salarii au angajații „obișnuiți” din ministerele României. Cât câștigă un șofer, un casier sau o secretară

Pe fondul protestelor mai multor sindicate din sectorul public, Știrile ProTV vă prezintă câteva exemple ale salariaților „obișnuiți” din ministerele României.

Un șofer de la Transporturi, spre exemplu, câștigă până la 4.072 de lei net, în condițiile în care salariu mediu net este de 5.443 lei.

Astfel, potrivit datelor oficiale publicate pe site-urile ministerelor, un șofer angajat la Ministerul Transporturilor a avut în luna octombrie 2025 un salariu net cuprins între 2.030 și 4.072 de lei, iar un casier din cadrul aceluiași minister a primit 4.598 de lei net, plus un spor de condiții vătămătoare de 300 de lei.

În luna septembrie, un bufetier de la Ministerul Finanțelor a avut un salariu net între 2.776 și 2.654 de lei, un îngrijitor între 2.776 și 2.538 de lei, iar un șofer între 3.550 și 3.095 de lei. La Ministerul Economiei, tot în septembrie, un muncitor calificat a primit 2.826 de lei net, iar un șofer până la 3.711 lei net.

În cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, un șofer a încasat în septembrie între 3.622 și 3.711 lei net, iar la Ministerul Agriculturii un șofer a primit 3.246 de lei net, plus un spor pentru condiții vătămătoare cuprins între 154 și 300 de lei.

La Ministerul Energiei, un secretar dactilograf a primit în septembrie 3.170 de lei net, la care s-a adăugat un spor de 300 de lei pentru condiții vătămătoare. Un arhivar a avut același nivel de venit, iar un șofer a câștigat între 3.711 și 3.174 de lei net. La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, un șofer a avut un salariu net de 3.622 de lei.

La Ministerul Sănătății, un șofer a câștigat în luna septembrie 4.365 de lei net, iar un asistent medical principal 3.979 de lei net, conform datelor oficiale.

Premierul, huiduit în Parlament

Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli, marți, de angajații din Parlament, nemulțumiți de nivelul la care au ajuns salariile lor, după reforma aplicată de Guvernul condus de Bolojan.

Sindicaliştii au avut afişe de protest în care reclamau salariile mici, acesta fiind cel de-al doilea protest din Parlament din ultima perioadă, în prezenţa premierului.

”Salariul de mizerie ne umilește”, ”Un salariu rușinos e o jignire”, ”Nu cereți loialitate unde oferiți dispreț”, ”Salariul jumulit de Guvern” - sunt câteva dintre mesajele protestatarilor.

Unii dintre protestatari au dat jurnaliștilor fluturași de salariu, pentru a demonstra cât de mici sunt salariile lor. Astfel, în luna octombrie 2025, un muncitor necalificat cu un salariu de bază de 4182 de lei, la care se adaugă diverse sporuri, ajungând la un total brut de 5156 de lei, rămâne în final cu un rest de plată de 2996 de lei.

Pe unul dintre fluturașii de salariu prezentați publicului este trecut „agent de curațenie”, un brut de 7.039 de lei și un salariu net de 3.822 de lei. De precizat însă că din fluturaș reiese că au fost reținuți 200 de lei în contul unui CAR și alții 44 de lei pentru „telefon”. Salariul net depășește astfel suma de 4.000 de lei.

Salariile în România

Salariul mediu net pe economie a fost de 5.443 lei, conform celor mai recente date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică.

Cele mai mari salarii s-au înregistrat în extracția petrolului și gazelor naturale, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante și în industria textilă.

În agricultură, vânătoare și servicii anexe salariul mediu net a fost de 4.234 de lei.

În silvicultură a fost de 4.895 de lei. În administrația publică salariul mediu net a fost de 6.930 lei.

În industria extractivă, salariul mediu net a ajuns la 7.742 de lei, mai arată INS.

În extracția petrolului și gazelor naturale a fost de 12.433 lei, în extracția cărbunelui superior și inferior 7.181 lei, în alte activități extractive 4.702 de lei, iar în activitățile de servicii anexe extracției 9.044 de lei.

În industria prelucrătoare, salariul mediu net a fost de 4.955 de lei.

În industria alimentară s-au înregistrat 4.133 lei, în fabricarea băuturilor 6.041 lei, în fabricarea produselor din tutun 9.364 lei, iar în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 3.446 lei.

În transporturi, salariile nete au fost de 5.400 lei pentru transporturile terestre și prin conducte, 10.602 lei în transporturile aeriene și 3.938 lei în activitățile de poștă și curier.

În hoteluri și restaurante, salariul mediu net a fost de 3.383 lei.

