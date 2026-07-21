Ce producea acasă un tânăr din București. Vindea recolta cu 10 lei gramul | GALERIE FOTO

„Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2026, una dintre persoane, în vârstă de 26 de ani, ar fi procurat kituri, ar fi iniţiat şi dezvoltat, la adresa sa din municipiul Bucureşti, o cultură de ciuperci halucinogene destinată comercializării, pe care a îngrijit-o cu sprijinul altor două persoane, de 24 şi 27 de ani. Ulterior, după recoltare, persoana de 26 de ani ar fi vândut o parte din cantitatea de ciuperci halucinogene, atât coinculpaţilor care l-au sprijinit, cât şi unui alt bărbat, cu 10 lei pentru un gram", se arată într-un comunicat transmis, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Una dintre persoanele vizate este acuzată că a dezvoltat, la adresa sa din municipiul Bucureşti, o cultură de ciuperci halucinogene destinată comercializării.

Conform sursei citate, în perioada martie 2026 - mai 2026, persoana de 26 de ani acesta ar fi sprijinit-o pe cea de 27 de ani, în activitatea de cultivare a ciupercilor halucinogene, achiziţionându-i şi pregătindu-i kituri pentru creşterea ciupercilor.

„Cercetările au relevat şi faptul că, pe parcursul anului 2026, persoanele ar fi procurat, deţinut, oferit cu titlu gratuit, intermediat şi vândut direct atât ciuperci halucinogene, cât şi alte tipuri de droguri de risc şi mare risc, respectiv canabis, ketamină şi cocaină", spun anchetatorii.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantităţi de substanţe stupefiante tranzacţionate de către cercetaţi, iar în contextul percheziţiilor efectuate, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, au fost găsite şi ridicate peste 50 de kit-uri pentru dezvoltarea culturilor de ciuperci, aproximativ 8 kilograme de fragmente vegetale, ciuperci (care conţin Psilocina şi Psilocybina) aflate în diferite stadii de dezvoltare, aproximativ 1,5 kilograme de ciuperci halucinogene uscate, o cantitate de canabis, timbre LSD, mai multe recipiente conţinând soluţii şi substanţe, grindere, cântare, obiecte purtând urme de substanţă, precum şi alte mijloace de probă.

Trei persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Ploieşti, iar alte două au fost plasate sub control judiciar.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova a fost sesizat, marţi, cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor reţinute.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi ai Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti.