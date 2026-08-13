Potrivit informațiilor, Kievul a transmis propunerea prin intermediul unei terțe părți. Moscova nu a oferit încă un răspuns, precizează agenția. Marea Neagră reprezintă o rută comercială vitală atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, fiind folosită pentru transportul cerealelor și al altor produse alimentare către piețele internaționale.

Din luna iulie, Ucraina a blocat în mod eficient această rută pentru transportul comercial rusesc. Dronele ucrainene au lovit aproape 220 de nave în Marea Azov și în Marea Neagră, inclusiv petroliere, cargouri de cereale și feriboturi de pasageri.

Această campanie a determinat Rusia să suspende navigația prin canalul care leagă Marea Caspică de Marea Azov prin rețeaua de râuri din Rusia. Traseul trece prin strâmtoarea Kerci, dintre Crimeea ocupată și Rusia, și continuă spre strâmtoarea Bosfor din Turcia.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene

În aceeași perioadă, Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor din sudul Ucrainei, afectând grav sectorul agricol al țării. Aproximativ 90% din exporturile de cereale și semințe de floarea-soarelui pleacă din portul Odesa și din porturile învecinate Ciornomorsk și Pivdenne.

În luna iulie, drone rusești au ucis 10 marinari, la scurt timp după ce cargoul de cereale Golden Leo, aflat sub pavilion turcesc, a plecat din Odesa. Multe dintre victime proveneau din Siria și India. Alte 16 persoane, inclusiv muncitori portuari și marinari, și-au pierdut viața în alte atacuri recente.

Kievul încearcă reluarea exporturilor

Potrivit Reuters, inițiativa Kievului pare să fie una pragmatică, care ar permite ambelor părți să reia transporturile maritime esențiale pentru securitatea alimentară globală. Propunerea vine în contextul începerii sezonului de recoltare din Ucraina și al blocării aproape complete a transporturilor maritime din porturile ucrainene.

Financial Times: JD Vance i-ar fi cerut lui Zelenski să reducă atacurile asupra Novorossiisk

Propunerea survine și după ce Financial Times a relatat că vicepreședintele SUA, JD Vance, i-ar fi cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să reducă unele atacuri asupra portului rusesc Novorossiisk, de la Marea Neagră.

În cadrul unei convorbiri telefonice din 31 iulie, Vance s-ar fi plâns că atacurile ucrainene asupra petrolierelor care transportă țiței din Kazahstan afectează companii americane și contribuie la destabilizarea prețurilor petrolului. Potrivit publicației, care citează oficiali ucraineni sub protecția anonimatului, el i-ar fi cerut lui Zelenski să oprească aceste atacuri.

Biroul președintelui ucrainean nu a comentat informațiile. În prezent, Kievul poartă negocieri sensibile cu administrația Trump, încercând să obțină interceptoare Patriot fabricate în SUA pentru apărarea orașelor ucrainene împotriva atacurilor tot mai intense cu rachete balistice și drone rusești.