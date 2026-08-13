Paul al României se află în arest provizoriu din iulie, după ce Curtea Supremă a Franței a decis predarea lui în România, unde are de ispășit o condamnare definitivă de 3 ani și 4 luni de închisoare pentru corupție.

Totuși, instanța franceză a decis ca nepotul regelui Carol al II-lea să fie supus unei expertize medico-legale, după ce Paul a cerut suspendarea predării lui din motive medicale.

Potrivit unor surse oficiale, avocații ar fi invocat afecțiuni cardiace, în încercarea de a amâna transferul său către o închisoare românească. Așa că o decizie clară va fi luată de curtea pariziană abia după ce magistrații se vor lămuri dacă el poate sau nu să suporte regimul de detenție.