Ploaia de meteori Perseide a făcut spectacol pe cer după eclipsa de Soare. De unde provin spectaculoasele „stele căzătoare”

Stiri Stiinta
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Perseide 4
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La doar câteva ore după eclipsa solară de miercuri, pasionații de astronomie din Germania au avut parte de un alt spectacol celest, când ploaia de meteori Perseide, una dintre cele mai spectaculoase ale anului, a atins apogeul în timpul nopții.

autor
Mihaela Ivăncică

Până la 100 de meteori pe oră ar fi străbătut cerul în zonele întunecate, condițiile de observare fiind deosebit de favorabile în acest an deoarece apogeul a coincis cu Luna Nouă, scrie Agerpres, care citează agenția de presă DPA.

Lipsa luminii strălucitoare a Lunii și cerul în mare parte senin au oferit condiții bune de observare a ploii de meteori, în majoritatea regiunilor Germaniei. Doar unele zone din nord au avut parte de nori, potrivit Serviciului German de Meteorologie (DWD).

Stelele căzătoare au fost vizibile chiar și din capitala Berlin, afectată de poluarea luminoasă, înainte de ora locală 23:00 (21:00 GMT), a declarat Tim Florian Horn, directorul Planetariului Zeiss Major din oraș.

Mai mulți meteori fuseseră deja observați în pofida luminilor intense ale orașului, a declarat el pentru DPA în timp ce vizitatorii stăteau adunați într-o zonă deschisă de lângă planetariu pentru a urmări spectacolul. „Fiecare stea căzătoare este întâmpinată cu exclamații de uimire”, a declarat Horn.

Stelele căzătoare fuseseră deja vizibile în nopțile premergătoare apogeului Perseidelor și ar trebui să poată fi văzute în continuare în nopțile următoare, dacă vremea va fi favorabilă, a spus Horn. Activitatea va scădea treptat, iar ploaia de meteori se va încheia pe 24 august.

De unde provin spectaculoasele „stele căzătoare”

Perseidele provin de la cometa 109P/Swift-Tuttle. Pământul traversează fluxul de particule minuscule pe care cometa l-a lăsat în urmă de-a lungul orbitei sale în jurul Soarelui.

Când particulele pătrund în atmosfera Pământului, acestea ard și creează dârele luminoase ce pot fi observate pe cerul nopții.

Perseidele sunt meteori rapizi, care pătrund în atmosferă cu o viteză de aproximativ 60 de kilometri pe secundă. Unii dintre acești meteori pot fi văzuți sub forma unor bile de foc excepțional de luminoase, putând atinge uneori strălucirea planetei Venus.

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Sursa: Agerpres

Etichete: meteori, perseide, eclipsă de soare,

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