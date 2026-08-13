Ploaia de meteori Perseide a făcut spectacol pe cer după eclipsa de Soare. De unde provin spectaculoasele „stele căzătoare”

Până la 100 de meteori pe oră ar fi străbătut cerul în zonele întunecate, condițiile de observare fiind deosebit de favorabile în acest an deoarece apogeul a coincis cu Luna Nouă, scrie Agerpres, care citează agenția de presă DPA.

Lipsa luminii strălucitoare a Lunii și cerul în mare parte senin au oferit condiții bune de observare a ploii de meteori, în majoritatea regiunilor Germaniei. Doar unele zone din nord au avut parte de nori, potrivit Serviciului German de Meteorologie (DWD).

Stelele căzătoare au fost vizibile chiar și din capitala Berlin, afectată de poluarea luminoasă, înainte de ora locală 23:00 (21:00 GMT), a declarat Tim Florian Horn, directorul Planetariului Zeiss Major din oraș.