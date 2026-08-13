Cei 5.000 de marinari și pușcași marini ai acesteia se confruntă cu o misiune de lungă durată pe mare, fără precedent, legată de războiul cu Iranul, scrie The Guardian.

Două publicații militare de specialitate de prim rang, „Navy Times” și „Stars and Stripes”, relatează că au existat multiple tentative ale marinarilor de a sări peste bord, pe măsură ce condițiile precare și stresul psihic de pe nava „Lincoln” au atins punctul de ruptură. Echipajul se află în a noua lună pe mare și a petrecut 250 de zile consecutive fără a pune piciorul pe uscat – un record pentru un portavion în epoca modernă.

Familiile îngrijorate și-au exprimat anxietățile cu privire la cei dragi aflați la bordul navei „Lincoln” în cadrul unei întâlniri emoționante cu liderii marinei, organizată joi trecut la San Diego, a relatat „Stars and Stripes”. Una dintre soțiile celor aproximativ 200 de membri ai familiilor a spus că soțul ei i-a trimis un mesaj în acea zi în care îi spunea că „speră să nu se mai trezească mâine”.

Familiile cer măsuri urgente

Îngrijorările familiilor au fost exprimate direct conducerii marinei, reprezentată la întâlnirea publică de secretarul interimar al marinei, Hung Cao, și de alți înalți oficiali.

O femeie prezentă la întâlnire i-a spus lui Cao că marina „a încălcat încrederea dintre noi și conducere”, a relatat ziarul.

„Navy Times” a oferit detalii despre tentativele de sinucidere dejucate la bordul portavionului în timpul actualei misiuni. Annabelle Loma a declarat publicației că soțul ei a încercat să sară peste bord după ce perioada sa de serviciu pe mare a fost prelungită în repetate rânduri.

Marinarii ajung la epuizare

„Îi este frică. Crede că va fi concediat în mod dezonorant și că, doar pentru că a ajuns la epuizare, cariera sa de 13 ani va fi ruinată, pur și simplu”, a spus ea.

Ziarul a citat-o pe soția unui alt marinar, al cărui soț a fost implicat într-un incident separat la bordul navei „Lincoln”, în cadrul căruia a împiedicat un coleg din echipaj să sară peste bord, apucându-l și aducându-l înapoi pe punte.

Mike Levin, un membru democrat al Congresului din California, a tras un semnal de alarmă cu privire la condițiile de la bordul navei de război, care se află în a cincea lună de operațiuni de luptă împotriva Iranului. El a descris situația echipajului de pe X ca fiind „dușuri mucegăite, toalete stricate, spălătoria închisă de săptămâni întregi, perioade lungi fără apă caldă, o masă care se reducea la o jumătate de cană de orez și două tortilla. Fără săpun, deodorant sau pastă de dinți”.

Jason Crow, un membru democrat al Congresului din Colorado, fost ranger al armatei care a servit în Afganistan și Irak, a avertizat că presiunea asupra militarilor și a familiilor lor de pe nava „Lincoln” „crește săptămână de săptămână”.

Condițiile de la bord se agravează

Situația actuală de criză se conturează de luni de zile. Nava de război a părăsit San Diego pe 21 noiembrie și era destinată inițial Pacificului, dar a fost redirecționată către Orientul Mijlociu odată cu începerea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

De atunci, a dezvăluit MS Now, cei peste 5.000 de membri ai echipajului au avut doar două zile pe uscat, în Guam în decembrie și în Oman în iulie. Misiunea urma să se încheie în mai, dar a fost prelungită de câteva ori pe fondul războiului în curs.

În aprilie, au apărut numeroase critici publice cu privire la condițiile deplorabile de la bordul portavionului. Au fost publicate fotografii cu mâncare de proastă calitate și raționalizată, iar rapoartele au semnalat lipsa apei, dușuri mucegăite și mașini de spălat defecte.

Pete Hegseth, secretarul apărării, a respins aceste relatări, calificându-le drept „alte știri false”.

Criticile au fost respinse

Levin a răspuns la remarca lui Hegseth săptămâna aceasta. El a declarat: „Acești bărbați și aceste femei s-au înrolat pentru a-și servi țara. Cel puțin, țara lor le datorează apă caldă, o toaletă funcțională și o masă adevărată. Hegseth nu este în stare nici măcar de atât, și are tupeul să-i privească în ochi pe membrii familiilor lor și să-i numească mincinoși.”

The Guardian a contactat Marina SUA pentru a obține un răspuns la rapoartele privind încercările de a sări peste bord. După publicarea acestui articol, un oficial al Marinei a răspuns, afirmând că sunt conștienți de faptul că „misiunile prelungite pun o presiune semnificativă asupra membrilor noștri și a familiilor lor, și le suntem recunoscători pentru reziliența și sacrificiile pe care le fac”.

Marina neagă o creștere a tentativelor

Oficialul a spus că sănătatea și bunăstarea fiecărui marinar de pe „Lincoln” reprezintă o prioritate: „Pe baza informațiilor de care dispune comanda, nu am identificat o creștere a numărului de cazuri raportate de gânduri suicidale sau tentative de sinucidere la bordul navei.”

Profesioniști din domeniul religios, medical și al sănătății mintale erau disponibili ca parte a unei „rețele cuprinzătoare de sprijin” care includea „consilieri și capelani la bord specializați în reziliența în timpul misiunilor”. Oficialul a recunoscut că războiul a perturbat centrele tradiționale de aprovizionare, dar a adăugat că „rapoartele actuale din partea

Profesioniști din domeniul religios, medical și al sănătății mintale au fost disponibili în cadrul unei „rețele cuprinzătoare de sprijin” care includea „consilieri specializați în reziliență în timpul misiunilor și capelani la bord”. Reprezentantul oficial a recunoscut că războiul a perturbat centrele tradiționale de aprovizionare, dar a adăugat că „rapoartele actuale de pe navă confirmă accesul continuu la apă potabilă, la un sistem de aer condiționat funcțional și la opțiuni de mese sănătoase”.

Studiul confirmă presiunea psihică

Provocările legate de sănătatea mintală cu care se confruntă personalul activ al Marinei SUA sunt bine cunoscute. Un studiu realizat anul trecut a analizat factorii de stres specifici cu care se confruntă marinarii aflați în misiuni și a constatat că printre cei mai frecvenți se numără zgomotele puternice, lipsa odihnei și îngrijirea medicală mintală și fizică inadecvată.

Cercetătorii au realizat un sondaj în rândul marinarilor aflați în misiune și au constatat că aproape jumătate dintre aceștia se plângeau că nu primeau ajutor adecvat pentru a face față stresului pe mare. Studiul a concluzionat că „având în vedere ratele ridicate de sinucidere în rândul militarilor, inclusiv în cadrul marinei, sunt necesare de urgență eforturi pentru îmbunătățirea accesului la asistență medicală pe nave”.