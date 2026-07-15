În fața magistraților, aceasta a mărturisit că băiatul a devenit tot mai violent din cauza consumului de droguri, iar din această cauză îi este teamă de el.

Corespondent Știrile PRO TV: „Femeia a sunat la 112 după ultima ieșire extrem de violentă a fiului, care locuia în aceeași casă cu ea. Potrivit motivării Judecătoriei Satu Mare, bărbatul ar fi luat lucruri din casă pentru a le vinde, ca să facă rost de bani pentru droguri. În tot acest timp, mama acestuia ar fi încercat să îl oprească și să îl calmeze, însă nu a reușit. Târziu, după miezul nopții, bărbatul s-a automutilat, iar femeia a chemat ambulanța. Speriată de acest ultim episod, femeia a cerut în instanță ordin de protecție, spunând că, în ultima perioadă, fiul a amenințat-o des că îi face rău dacă nu îi dă pensia. Magistrații au emis ordinul de protecție pe șase luni și au dispus și evacuarea acestuia din locuința mamei. Acesta trebuie să păstreze și o distanță de minimum 50 de metri față de mama lui. De asemenea, trebuie să participe la mai multe ședințe de consiliere, timp de trei luni.”