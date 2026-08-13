Investigația vizează 29 de proiecte finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării. Proiectele au presupus achiziția de servicii de consultanță IT, software și infrastructură informatică.

Potrivit anchetatorilor, există indicii importante că o rețea infracțională ar fi manipulat procedurile de achiziție publică pentru serviciile de consultanță IT, în scopul favorizării unor furnizori selectați în prealabil pentru soluții de infrastructură cloud destinate autorităților publice, în special primării și consilii județene.

Ce indică probele

Probele strânse până acum indică faptul că, în mai multe proiecte, firmele de consultanță ar fi transmis documentații cu asemănări extinse în ceea ce privește conținutul, structura și autorii, ceea ce sugerează reutilizarea sistematică a unor materiale.

Anchetatorii suspectează, de asemenea, că furnizorii ar fi depus documente false, inexacte sau incomplete în cadrul procedurilor de achiziție.

Perchezițiile și ancheta se desfășoară cu sprijinul Structurii de sprijin a EPPO din România, al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, precum și al serviciilor de combatere a criminalității economice din mai multe județe. La investigație a contribuit și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), prin analiză operațională.

EPPO precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției de către instanțele competente din România.