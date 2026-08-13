Situația este deosebit de gravă în Dunabogdány, la nord de Budapesta, unde capacitatea rămasă a sistemului local a ajuns la un nivel critic, scrie Daily News Hungary.

Potrivit 24.hu, Compania de Apă din Budapesta (Fővárosi Vízművek) avertizează că, deși nivelul Dunării ar putea crește temporar cu câțiva centimetri, lipsa precipitațiilor în bazinul hidrografic ar putea face ca fluviul să înceapă din nou să scadă în curând.

Operatorul spune că prognoza impune atât monitorizare atentă, cât și un consum responsabil. În timp ce compania încearcă să mențină o alimentare sigură cu apă potabilă, nivelul scăzut prelungit al Dunării face tot mai dificil procesul de captare a apei.

Piscinele, mașinile și grădinile, pe lista consumurilor care trebuie reduse

Compania de Apă din Budapesta le-a cerut tuturor consumatorilor să modereze folosirea apei potabile din rețeaua publică și să acorde prioritate nevoilor esențiale de zi cu zi.

Activitățile care presupun un consum mare de apă și care pot fi amânate ar trebui evitate. Printre acestea se numără umplerea piscinelor, spălarea mașinilor și udarea extensivă a grădinilor.

Situația este importantă și pentru străinii care locuiesc sau vizitează Budapesta, deoarece o mare parte din apa potabilă a capitalei este strâns legată de Dunăre.

Budapesta se bazează în mare măsură pe apa filtrată natural prin malurile fluviului. Puțurile amplasate de-a lungul Dunării captează apa subterană filtrată în mod natural prin straturile de pietriș conectate la fluviu.

Astfel, un nivel scăzut al Dunării nu înseamnă automat că Budapesta rămâne fără apă potabilă. O secetă prelungită poate însă îngreuna captarea apei și poate crește necesarul tehnic și energetic al întregului sistem.

Consumul a explodat în timpul caniculei

Cel mai recent apel nu este primul avertisment privind economisirea apei transmis în 2026.

În timpul perioadei de căldură extremă de la sfârșitul lunii iunie, consumul de apă în zona deservită de Compania de Apă din Budapesta a crescut puternic.

Pe 29 iunie, aproximativ 640 de milioane de litri de apă potabilă au fost consumați într-o singură zi, potrivit unui raport anterior al portalului de știri al municipalității Budapesta, Énbudapestem.

În unele zone ale capitalei și în localitățile din împrejurimi, consumul a fost de câteva ori mai mare decât media zilnică din 2025.

La acel moment, Compania de Apă din Budapesta le ceruse deja consumatorilor să folosească apa cu responsabilitate și, pe cât posibil, să evite activitățile care presupun un consum mare în intervalele de vârf din timpul serii.

Dunabogdány, în centrul crizei

Avertismentele au devenit și mai urgente în Dunabogdány, în luna iulie.

Pe 30 iulie, Sokszínű Vidék relata că operatorul le ceruse deja de mai multe ori localnicilor să reducă consumul și să evite udarea grădinilor, umplerea piscinelor și spălarea mașinilor. În ciuda acestor solicitări, cererea de apă a continuat să crească.

În prezent, situația este cea mai gravă în Dunabogdány, o localitate populară de pe cotul Dunării, situată la nord de Budapesta.

Potrivit 24.hu, puțurile locale furnizează aproximativ 1.000-1.050 de metri cubi de apă pe zi, în timp ce consumul zilnic ajunge la aproximativ 1.100-1.150 de metri cubi. Capacitatea de producție ar putea scădea și mai mult dacă nivelul Dunării continuă să se retragă.

Compania de Apă din Budapesta avertizează că rezervele sistemului local au fost reduse la minimum. Orice creștere suplimentară a consumului sau o problemă tehnică neprevăzută ar putea pune astfel în pericol continuitatea alimentării cu apă potabilă.

Primarul din Dunabogdány, András Liebhardt, a respins criticile la adresa localnicilor. Într-o declarație anterioară, citată de Sokszínű Vidék, el a explicat că majorarea consumului în timpul verii este legată și de creșterea sezonieră a populației localității, pe fondul turismului și al numărului mare de persoane care locuiesc temporar acolo.

Dunărea scăzută afectează și infrastructura energetică

Nivelul neobișnuit de scăzut al Dunării are consecințe care depășesc cu mult problema alimentării cu apă a Budapestei.

În timpul perioadei de căldură extremă de la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, nivelul fluviului a coborât la valori excepțional de mici.

Situația a afectat inclusiv activitatea centralei nucleare de la Paks, demonstrând cum perioadele prelungite de caniculă, secetă și debitele reduse ale râurilor pot pune simultan presiune asupra infrastructurii de apă și energie a Ungariei.

Pentru Compania de Apă din Budapesta, mesajul actual este unul de precauție, nu o declarație privind o criză generală de apă în capitală.

Cu toate acestea, consumatorilor li se cere să evite folosirea inutilă a unor cantități mari de apă atât timp cât nivelul Dunării rămâne neobișnuit de scăzut, iar precipitațiile din bazinul său hidrografic continuă să fie reduse.