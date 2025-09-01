Mărturiile angajaților de la Kronospan despre deflagrația care le-a rănit câțiva colegi. Firma austriacă, din nou controlată

01-09-2025 | 19:46
Patru persoane au fost rănite în urma unui incendiu puternic, urmat de mai multe explozii, la o fabrică austriacă de prelucrare a lemnului din Sebeș.

autor
Daniel Preda,  Gina Obrejan,  Reka Bereczki

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar doi dintre răniți au fost transportați cu elicopterele SMURD la spitale din țară, pentru că au suferit arsuri grave. O anchetă este în plină desfășurare.

Compania este vizată încă de anul trecut și de o investigație a procurorilor pentru poluare cu substanțe periculoase.

Exploziile au fost surprinse de o cameră de supraveghere aflată în afara platformei industriale. O altă cameră, amplasată în interiorul halei unde se aflau placaje de lemn, a înregistrat deflagrația produsă în zona de sortare a rumegușului. Inițial se văd flăcări înalte, urmează o bubuitură puternică, după care apare un nor dens de fum, vizibil de la mai mulți kilometri.

Alarma la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeș s-a dat dimineață la ora 7:00. În secția unde s-a produs deflagrația, erau patru muncitori. Deși au fost răniți, au reușit să iasă singuri din încăpere. Echipajele de intervenție i-au preluat imediat, iar pompierii au avut o misiune contracronometru.

Muncitori: „În spate, la un zid, s-a întâmplat o explozie. A fost și un suflu. Doi colegi au fost destul de greu afectați. Era o problemă mecanică și încercau să o depisteze.” (...)

„O explozie puternică, foarte puternică și atât, am văzut un fum!”

Cauze posibile și victime

Inspectorii de mediu și procurorii încearcă să afle ce s-a întâmplat. Una dintre ipoteze este că praful de rumeguș, format la stația de sortare, s-a acumulat într-o cantitate periculos de mare și, fie în contact cu oxigenul, fie în urma unei scântei, s-a produs o explozie.

Dănuț Halalai, șef Garda de Mediu Alba: „S-a întâmplat din cauza pulberii foarte fine de lemn care, în anumite concentrații, explodează. Nu a fost vorba despre substanțe periculoase. Se făcea doar sortarea PAL-ului în funcție de granulație.”

Doi dintre răniți au suferit arsuri grave. Un bărbat de 33 de ani a ajuns de urgență la Târgu Mureș.

Emilia Turut, medic SMURD Târgu-Mureș: „A prezentat leziuni cranio-faciale traumatice, plus leziuni de arsură asociate în urma exploziei.”

Un alt angajat, de 48 de ani, din Sri Lanka, a fost trimis la Timișoara. Al treilea bărbat a fost preluat de medicii din Alba, în timp ce a patra victimă nu a avut nevoie de internare. Incendiul a fost stins după mai bine de cinci ore.

Problemele de la Kronospan și acuzații de poluare

Reprezentanții companiei au transmis că fac, la rândul lor, verificări. Într-un comunicat, aceștia au declarat: „Suntem primii interesați de clarificarea pe deplin a cauzelor incidentului de astăzi și vom colabora deplin în acest sens cu autoritățile competente. De asemenea, vom iniția imediat o anchetă internă riguroasă pentru a determina cauzele incidentului.”

Dincolo de acest incident, compania austriacă, una dintre cele mai mari firme de prelucrare a lemnului din țară, a fost vizată, anul trecut, de o anchetă a procurorilor. Aceștia suspectează că fabricile concernului ar fi evacuat în atmosferă substanțe periculoase și ar fi falsificat datele privind emisiile poluante. Este vorba despre formaldehidă, o substanță cancerigenă. Mai multe descinderi au avut loc, inclusiv la sediul societății.

Kronospan a transmis atunci că pune la dispoziția Parchetului toate documentele privind monitorizarea emisiilor de la fabricile sale. În martie 2010, Comisia Europeană avertiza România în urma încălcării normelor de mediu de către fabrica de formaldehidă din Sebeș.

Sursa: Pro TV

