Kronospan a implementat la fabrica din Sebeş un proiect de panouri fotovoltaice de peste 51 de milioane de lei

Valoarea proiectului este de aproape 51,17 milioane de lei, au anunţat reprezentanţii companiei, într-o conferinţă de presă, organizată vineri la Bucureşti.

Proiectul "Sistem de panouri fotovoltaice Kronospan Sebeş" este co-finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii pentru PNRR - Componenta 6. Energie.

"Un proiect foarte important pentru noi, realizat prin PNRR, cu aproape 51 de milioane de lei, cu tot cu TVA. Finanţarea din PNRR este de aproape 15 milioane de lei. În total, cele două fabrici pe care le avem, la Sebeş şi la Braşov, consumă undeva la 35 Megawaţi oră, ceea ce este destul de mult. În momentul acesta, cu acest proiect pe care l-am implementat, 30% din consumul nostru de energie electrică va avea surse regenerabile. A fost un proiect foarte interesant pentru noi. Este cel mai mare proiect, de fapt, de panouri fotovoltaice de pe acoperiş din România şi se înscrie în trendul nostru referitor la sustenabilitate, pe care nu-l avem doar în România, ci peste tot acolo unde producem", a declarat Oana Bodea, CEO Kronospan România, în cadrul conferinţei.

Reprezentanta companiei a punctat, totodată, faptul că, la ora actuală, există un alt proiect de instalare panouri fotovoltaice pentru fabrica din Braşov, de dimensiuni superioare faţă de Sebeş.

"Suntem acum cu încă un proiect depus pentru fabrica din Braşov, un proiect mult mai mare decât cel pe care l-am făcut la Sebeş. Proiectul este derulat tot prin PNRR, însă pe altă axă de finanţare, şi va produce undeva la 20 de megawaţi. Aşteptăm răspunsul de la Ministerul Energiei dacă acest proiect poate să fie finanţabil. Dacă nu, vom încerca să găsim surse proprii de finanţare. De asemenea, suntem în explorare pentru proiectul de la Sebeş a unei soluţii de stocare pentru ceea ce am implementat deja acolo. Ne uităm undeva la baterii de până în 32 de megawaţi/h pentru stocare. Încă nu am definitivat acest proiect, dar este un alt pas pe care am dorit să-l facem la Sebeş, să încercăm să stocăm ceea ce producem cu sistemul pe care îl avem acum", a spus Bodea.

Proiectul de la Sebeş a fost dezvoltat şi pus în funcţiune de Volt, lider în domeniul soluţiilor de energie regenerabilă în România, specializat în proiectarea, implementarea şi mentenanţa sistemelor fotovoltaice de mari dimensiuni.

În acest context, Adrian Săcuiu, cofondator Volt, a menţionat că implementarea acestuia şi interconectarea sistemului cu fabrica Kronospan de la Sebeş au fost realizate în perioada 8 iunie 2022 - 29 noiembrie 2024.

Obiectivul general al proiectului este realizarea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii noi de producere a energiei electrice din surse solare de 9,24 MW, cu un factor de capacitate de 15,92%, reprezentând echivalentul a 1.299 h/an în medie de funcţionare în primii 20 de ani ai perioadei de operare, şi o producţie totală de energie electrică din surse solare de 240.055 MWh în primii 20 de ani de operare a instalaţiei. Întreaga producţie a capacităţii nou instalate este folosită pentru consumul propriu al beneficiarului.

Cel mai mare parc fotovoltaic amplasat pe acoperiş din România are o putere instalată de 10,05 MW şi o producţie totală estimată de 12.282 MWh pe an, destinată exclusiv consumului propriu al Kronospan. Prin implementarea proiectului, se vor reduce emisiile de CO2 cu 7.577 de tone pe an.

"Pentru Kronospan, sustenabilitatea are doi piloni principali: energia verde şi reciclarea. De aproape 10 ani, facem eforturi susţinute pentru a creşte cat mai mult procentul de material reciclat din plăcile noastre. În acest moment, fabricile noastre din Marea Britanie şi Spania, de exemplu, produc cu peste 90% material reciclat. Acelaşi demers se traduce prin creşterea progresivă a cantităţii de lemn reciclat folosit în fabricile noastre, de la 3,4 milioane de tone (respectiv 5,2 milioane de copaci salvaţi) în 2021-2022, la 4,2 milioane de tone (respectiv 6,4 milioane de copaci salvaţi) în 2023-2024. În ceea ce priveşte investiţiile în energie regenerabilă la nivel internaţional, Kronospan are în operare 146.9 MwP şi proiecte în diferite stadii de dezvoltare de 328 MWp în sisteme de panouri fotovoltaice, turbine eoliene, cogenerare, microhidrocentrale", au punctat reprezentanţii Kronospan.

Kronospan este o companie din industria prelucrării lemnului din Austria, cu fabrici producătoare de formaldehidă în Uniunea Europeană, Rusia şi China, ce acoperă 2% din capacitatea de producţie la nivel mondial.

Compania a intrat pe piaţa din România în anul 1999 când a deschis o firmă de import. În 2004 a achiziţionat de la Gruppo Frati fabrica de la Sebeş care produce PAL (plăci aglomerate din lemn) şi MDF (medium-density fibreboard) pentru industria mobilei, într-o tranzacţie de 250 milioane de euro.

