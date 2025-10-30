Descoperirea care ar putea elucida moartea medicului Ștefania Szabo. Fiola luată pe ascuns din farmacia spitalului

30-10-2025 | 17:14
Ștefania Szabo
Apar detalii importante în ancheta deschisă după moartea doctoriței de la Spitalul județean din Buzău.

autor
Ina Popescu

Un coleg al medicului ar fi spus la audieri că înainte de tragedie ar fi luat din farmacia de la Unitatea de Primiri Urgențe o fiolă de anestezic puternic, fără să mai treacă oficial în acte acest lucru. Iar fiola ar fi ajuns la Ştefania Szabo.

Este poate cea mai importantă declarație de până acum, spun surse din anchetă. Colegul medicului ar fi ridicat din farmacia unităţii de primiri urgențe o fiolă de propofol, fără să scrie acest lucru în registrul medical, aşa cum cere legea în cazul acestor medicamente din grupa anestezicelor.

Deocamdată, nu este gata raportul toxicologic, care să arate exact cauza morţii doctoriţei.

Tot la audieri, doi medici ar fi oferit anchetatorilor informații contradictorii despre traseul unor medicamente. Cei doi vor fi reaudiați de procurori.

Până acum, zece angajați ai Spitalului județean din Buzău – medici şi asistente- au fost audiați. Investigatorii vor analiza stocurile de medicamente și felul în care acestea au fost gestionate.

Anchetatorii au ridicat imagini surprinse de camerele de supraveghere din spital, pentru a reface ultimele 24 de ore din viaţa medicului de 37 de ani.

Ea va fi înmormântată vineri la Bucureşti. Deocamdată sicriul cu trupul neînsufleţit a fost depus la capela Cimitirului eroilor din Buzău, pentru un ultim rămas bun.

Sursa: Pro TV

Etichete: buzau, medic, femeie decedata, fiola,

Dată publicare: 30-10-2025 17:14

