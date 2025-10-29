Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia

29-10-2025 | 17:29
Condițiile în care tânăra doctoriță Ștefania Szabo a murit rămân încă neelucidate. Miercuri, specialiști în criminalistică au prelevat noi probe din camera de gardă a spitalului din Buzău și nu exclud ipoteza că femeia s-ar fi intoxicat cu un medicament.

autor
Yvette Mîrza

Este așteptat rezultatul expertizei toxicologice.

Corespondent Știrile ProTV: „Miercuri dimineață, criminaliștii au revenit la Spitalul Județean din Buzău pentru a ridica și alte probe din cabinetele în care doctorița a intrat recent. Au prelevat și alte probe din camera de gardă a spitalului din Buzău, dar au verificat și stocurile cu medicamente ale unității sanitare. Au fost audiate miercuri zece persoane, colegi și apropiați ai doctoriței. Procurorii caută indicii care să-i ajute să afle ce a făcut femeia în ultimele ore.  De asemenea, a fost expertizată și mașina doctoriței, de unde criminaliștii au prelevat probe biologice care vor fi analizate în laborator. Între timp medicii legiști au făcut necropsia. Familia doctoriței a cerut ca la autopsie să fie prezent și un legist independent, pentru o a doua opinie. Vă reamintesc, doctorița de 37 de ani a fost găsită fără suflare ieri dimineață de unul dintre colegii ei. Femeia era medic chirurg, dar și director medical la Spitalul de Urgență din Buzău.”

Copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani, cercetați pentru că ar fi incendiat o fostă fabrică din Covasna

Sursa: Pro TV

spital, buzau, deces, doctorita

Dată publicare: 29-10-2025 17:21

