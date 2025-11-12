Ce au spus urmașii lui Grigore Alexandru Ghica în fața sicriului domnitorului, adus cu onoruri la Iași: „Un vis îndeplinit”

După mai bine de un secol și jumătate, sicriul cu trupul lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei dinainte de Unirea Principatelor, a fost depus la Palatul Culturii din Iași.

Înainte, a fost purtat solemn, de la Muzeul Unirii, prin faţa statuii lui Alexandru Ioan Cuza, succesorul său. Sute de oameni au asistat în tăcere, în centrul Iaşiului, cu flori și tricolor în mâini, la trecerea cortegiului.

Sicriul a fost purtat pe traseul Muzeul Unirii – Piața Unirii – Palatul Culturii, într-o caleașcă veche de peste 150 de ani, înconjurat de jandarmi călare pe cai.

În Holul de Onoare, preoții au ținut o slujbă religioasă, în prezenţa descendenţilor fostului domnitor.

Grigore Ghica, strănepot: „Grigore Alexandru Ghica, de o curăție de caracter și de o iubire de patrie, care, cu greu, își vă găsi seama În istoria noastră.”

Mihai Ghica, strănepot: „Pentru mine este un vis care s-a îndeplinit, să vină acasă domnitorul.”

Grigore Alexandru Ghica rămâne în istorie şi ca întemeietor al jandarmeriei romane.

Cătălin Stegăroiu, director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București: „Repatrierea domnitorului Moldovei reprezintă, pentru Jandarmeria Română, un act de recuperare istorică și de profund respect faţă de propriiile noastre origini instituționale.”

Sicriul va rămâne în Holul de Onoare al Palatului Culturiii, unde publicul îl poate omagia până la înhumare.

Femeie: „O recunoaștere, măcar atât să mai facem pentru cei care au luptat pentru noi, în special pentru unire. Iar pentru tineri ar trebui să fie o lecție de istorie.”

Bărbat: „Un domnitor foarte cult, sunt mândru, ca român, că a fost adus în ţară.”

Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii Iași: „Este o reparație istorică, o reparație morală față de unul dintre cei mai reformatori conducători ai statului de principat roman”.

Mormântul domnitorului Grigore Alexandru Ghica va fi amenajat în preajma bisericii Sf. Nicolae Domnesc, acolo unde a fost înscăunat ca domnitor al Moldovei.

Mihai Chirica, primarul Iaşiului: „Ne mândrim cu asta și sperăm ca tânăra generație să înțeleagă ce este de înțeles din istoria României, în contextul european.”

Reînhumarea este programată anul viitor, cel mai probabil în ianuarie.

