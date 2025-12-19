Brad Pitt câștigă o etapă majoră în procesul Miraval împotriva fostei soții, Angelina Jolie

Brad Pitt a obținut o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama sa cu fosta soție, Angelina Jolie, o etapă importantă într-un conflict legal care durează de mai mulți ani.

Potrivit documentelor din instanță obținute de PEOPLE, un judecător de la Curtea Superioară din Los Angeles a ordonat ca Jolie, 50 de ani, să predea comunicările anterior reținute sau „nedeclasificate” legate de bătălia juridică privind Château Miraval.

Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 17 decembrie, cu doar o zi înainte de cea de-a 62-a aniversare a actorului, dublu câștigător al premiului Oscar.

Judecătorul a admis cererea lui Pitt de a obliga prezentarea probelor, dispunând ca Jolie să furnizeze versiuni nedeclasificate ale anumitor comunicări non-avocațiale pe care le protejase anterior invocând privilegiul.

„Instanța dispune ca Jolie să furnizeze integral, în termen de 45 de zile de la această hotărâre, versiunile nedeclasificate ale comunicărilor schimbate între persoane care nu sunt avocați, din cele 22 de documente identificate în registrul privilegiilor depus de Jolie la 14 februarie 2025, cu numerele de identificare a documentelor prevăzute în Anexa la această hotărâre”, se arată în documentul instanței.

O sursă a declarat în exclusivitate pentru PEOPLE că echipa lui Pitt crede că „emailurile ar demonstra că Jolie a fost lipsită de sinceritate încă de la început în ceea ce privește adevăratele ei intenții legate de vânzarea acțiunilor sale din afacerea către Stoli.”

