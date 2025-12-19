Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă

Stiri Mondene
20-12-2025 | 00:17
vocea romaniei

Marea Finală Vocea României sezonul 13 a avut loc vineri, 19 decembrie, iar marele premiu de 100.000 de euro a fost câștigat de Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă.

autor
Anca Ungureanu

După un parcurs intens, cu decizii importante, competiția s-a încheiat prin votul exclusiv al telespectatorilor. Este a cincea oară consecutiv când Tudor Chirilă câştigă Vocea României.

„Finala a fost emoționantă, dar emoțiile au ajuns și la cei de acasă”, a declarat Alessia.

Locul 2 - Anita Petruescu
Locul 3 - Raisa Radu
Locul 4 - Eva Nicolescu

Citește și
Angelina Jolie și Brad Pitt
Brad Pitt câștigă o etapă majoră în procesul Miraval împotriva fostei soții, Angelina Jolie

Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a interpretat solo pesa „Purple Rain'. Alături de Tudor Chirilă, ea a cântat piesa ”De vei pleca”. Ea a cântat şi piesa Ederlezi, alături de naistul Cristian Ciauşu, câştigătorul emisiunii Românii au Talent, sezonul 14, din 2024.

La 17 ani, Alessia vine din Suceava iar în audiţii a impresionat după ce a interpretat piesa „Dzelem, Dzelem', imnul internaţional al romilor.

În finală, fiecare echipă a fost reprezentată de câte un concurent - Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă, Anita Petruescu, din echipa Smiley, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes, și Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu.

Tudor Chirilă câştigă Vocea României a cincea oară consecutiv şi a opta oară în total, după ce în 2019 s-a impus Dragoş Moldovan, în 2022 s-a impus Iulian Nunucă, în 2023 a câştigat Alexandra Căpitănescu, iar în 2024 Aura Şova.

El a mai câştigat în 2014, 2015 şi 2016 prin Tiberiu Albu, Cristina Bălan şi Teodora Buciu.

Invitata specială a serii a fost artista franceză Patricia Kaas, care a cântat piesele „Mon mec a moi” şi „Il me dit que je suis belle”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: finala, Vocea României,

Dată publicare: 19-12-2025 23:51

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Brad Pitt câștigă o etapă majoră în procesul Miraval împotriva fostei soții, Angelina Jolie
Stiri Mondene
Brad Pitt câștigă o etapă majoră în procesul Miraval împotriva fostei soții, Angelina Jolie

Brad Pitt a obținut o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama sa cu fosta soție, Angelina Jolie, o etapă importantă într-un conflict legal care durează de mai mulți ani.

Melania Trump lansează un documentar despre întoarcerea sa la Casa Albă
Stiri Mondene
Melania Trump lansează un documentar despre întoarcerea sa la Casa Albă

Melania Trump își lansează pe 30 ianuarie documentarul realizat cu Amazon MGM, care surprinde 20 de zile înaintea revenirii sale la Casa Albă, oferind o rară privire asupra vieții și rolului ei public.

Brad Pitt a împlinit 62 de ani pe platoul de filmare. Cariera și viața starului hollywoodian. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Brad Pitt a împlinit 62 de ani pe platoul de filmare. Cariera și viața starului hollywoodian. GALERIE FOTO

Brad Pitt și-a sărbătorit a 62-a aniversare muncind pe platourile filmului „The Adventures of Cliff Booth”, o continuare liberă a succesului „Once Upon a Time in Hollywood”.

Recomandări
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare
Stiri actuale
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează.

Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina
Stiri externe
Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere pentru ca Ucraina să primească un împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat din bugetul UE. Asta după ce nu s-au putut pune de acord asupra folosirii activelor rusești înghețate.

General NATO: Alianța va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia
Stiri externe
General NATO: Alianța va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia

Livrările de arme către Ucraina nu au scăzut după oprirea donațiilor directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller. Misiunea NATO estimează că, din ianuarie, va folosi și un centru în România, alături de cel din Rzeszow, Polonia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Decembrie 2025

52:24

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28