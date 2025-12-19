Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă

Marea Finală Vocea României sezonul 13 a avut loc vineri, 19 decembrie, iar marele premiu de 100.000 de euro a fost câștigat de Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă.

După un parcurs intens, cu decizii importante, competiția s-a încheiat prin votul exclusiv al telespectatorilor. Este a cincea oară consecutiv când Tudor Chirilă câştigă Vocea României.

„Finala a fost emoționantă, dar emoțiile au ajuns și la cei de acasă”, a declarat Alessia.

Locul 2 - Anita Petruescu

Locul 3 - Raisa Radu

Locul 4 - Eva Nicolescu

Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a interpretat solo pesa „Purple Rain'. Alături de Tudor Chirilă, ea a cântat piesa ”De vei pleca”. Ea a cântat şi piesa Ederlezi, alături de naistul Cristian Ciauşu, câştigătorul emisiunii Românii au Talent, sezonul 14, din 2024.

La 17 ani, Alessia vine din Suceava iar în audiţii a impresionat după ce a interpretat piesa „Dzelem, Dzelem', imnul internaţional al romilor.

În finală, fiecare echipă a fost reprezentată de câte un concurent - Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă, Anita Petruescu, din echipa Smiley, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes, și Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu.

Tudor Chirilă câştigă Vocea României a cincea oară consecutiv şi a opta oară în total, după ce în 2019 s-a impus Dragoş Moldovan, în 2022 s-a impus Iulian Nunucă, în 2023 a câştigat Alexandra Căpitănescu, iar în 2024 Aura Şova.

El a mai câştigat în 2014, 2015 şi 2016 prin Tiberiu Albu, Cristina Bălan şi Teodora Buciu.

Invitata specială a serii a fost artista franceză Patricia Kaas, care a cântat piesele „Mon mec a moi” şi „Il me dit que je suis belle”.

