Osemintele ultimului domn al Moldovei, retrase de la Palatul Cotroceni. Sicriul va fi dus la Focșani

10-11-2025 | 09:03
Luni, rămăşiţele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka au fost retrase de la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii la care au participat consilieri prezidenţiali.

Aura Trif

Osemintele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka (1807 - 1857), întemeietor al Jandarmeriei Române, au fost deshumate vineri din cimitirul din localitatea franceză Mee-sur-Seine şi repatriate în aceeaşi zi. Vineri seară, sicriul a fost depus la Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Preşedintele Nicuşor Dan a decis ca, în semn de respect şi consideraţie pentru memoria ultimului domnitor al Moldovei, sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka să fie depus, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Luni, osemintele vor ajunge la Focşani, unde vor fi depuse pe un catafalc în foaierul Muzeului Vrancei. Aici, se va putea aduce un omagiu ultimului Domn al Moldovei timp de două zile.

Rămăşiţele pământeşti vor fi ajunge la Iaşi pe 12 noiembrie, unde vor fi depuse la Palatul Culturii. Reînhumarea va avea loc într-un loc special amenajat în apropierea acestei edificiu.

Sursa: Agerpres

