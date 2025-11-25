Ce au pățit angajații primăriei din Bistrița-Năsăud unde primarul e acuzat de viol, când au venit procurorii
Primarul din Bistrița-Năsăud, acuzat de viol și ultraj și reținut luni seară, se confruntă cu propunerea de arestare preventivă înaintată de procurori.
Ancheta a început după ce, în mediul online, au apărut imagini în care edilul este surprins în ipostaze intime cu o angajată. Primarul localității Livezile, Traian Simionca, a fost dus marți din arestul Poliției la Judecătorie. Anchetatorii au făcut percheziții la Primăria condusă la acesta și la alte două adrese.
Viceprimar com. Livezile, Florin Griga: „Ieri dimineață am avut o percheziție începând cu ora 7, fiecare persoană care a venit a fost așteptată de cei de la biroul de investigații aici în sala de ședințe, la fiecare I s-a luat telefonul. Am discutat cu domnul primar și a spus că nu știe de unde sunt imaginile acelea, nu are cunoștință de aşa ceva. Probabil ca inteligenţa artificială sau cineva a întrat în biroul dânsului, pentru ca în ultima vreme biroul era deschis”.
Au fost audiați și alți angajați din cadrul instituţiei. Procurorii investighează acuzații grave - agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, viol și violarea vieții private - după apariția unor imagini în care edilul ar fi surprins având un comportament indecent chiar în biroul său.
Victimă ar fi o asistentă socială pe care primarul ar fi încercat să o dezbrace și să o sărute. După apariția acestora, angajata a intrat în concediu medical.
Localnici: „Nu știu ce poate să fie, nu știu ce să cred” (...)
„Sunt organe care trebuie să verifice”
Reporter: Ați văzut poliţia aici?
Angajați: „Da, au fost în primărie, nu ne-au întrebat nimic, au fost în sala de ședințe.”
Cercetările continuă pentru stabilirea autenticității secvențelor apărute în spațiul public. Primarul neagă toate acuzațiile și susține că imaginile care l-ar incrimina ar fi fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.
Încă de luni seară, conducerea filialei PSD Bistrița-Năsăud, din care face parte edilul, a transmis că i-a retras susținerea politică și i-a suspendat calitatea de membru până la finalizarea anchetei.
25-11-2025 17:29