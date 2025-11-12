Reacția femeii care a ajuns „desfigurată” la spital după ce a folosit o cremă pe față. „M-au pus pe adrenalină”

Este anchetă în Bistrița după ce o femeie de 40 de ani a ajuns la spital în stare gravă, intoxicată cu mercur. Pacienta spune că a început să se simtă rău după ce și-a aplicat o cremă pentru pete pigmentare luată de pe internet.

Spitalul a sesizat poliția, iar în urma perchezițiilor, reprezentanta firmei care vindea cremele, care ar conține clorură de mercur, a fost plasată sub control judiciar.

Femeia din Bistrița a ajuns la urgență după cinci zile în care și-a aplicat pe față crema care conținea inclusiv clorură de mercur. Pentru că pacienta avea insuficiență hepatică, medicii au inițiat o procedură prin care au separat plasma din sânge pentru a îndepărta substanțele nocive.

Victima: „Crema am folosit-o într-un strat subțire numai pe față, avea foarte multe reclame pe internet. După 4-5 seri aveam frisoane, m-am trezit desfigurată, am ajuns la UPU la spital, m-au preluat repede că eram foarte umflată, automat m-au pus pe adrenalină."

Camelia Strungari, purtătoare de cuvânt a Spitalului Județean Bistrița: „S-a ridicat suspiciunea unei intoxicații cu mercur, care a fost confirmată de analizele de laborator."

În urma perchezițiilor făcute acasă la cea care vindea cremele, au fost găsite mai multe recipiente cu o substanță albă, care ar avea în compoziție clorură de mercur amoniacală, interzisă în Uniunea Europeană.

Crema, promovată intens în mediul online, costa 300 de lei, însă cumpărătorii care vor să vadă ce conține găsesc pe cutie doar termeni în limba latină. În iunie, în urma unei sesizări similare, femeii i s-a interzis să mai vândă astfel de loțiuni.

Anca Andrițoiu, director DSP BN: „Nu avea în documente obiect de activitate comercializare a acestor crème și atunci a fost amendată cu 40.000 lei. Conține mercur, acestea sunt niște crème preparate în farmaciile care au oficină, sunt preparate magistrale așa-numite și nu se comercializează așa, la liber."

În farmacii, un astfel de preparat făcut la comandă, cu titlu de medicament, costă puțin peste 25 de lei, dar se eliberează cu precauție.

Elena Dinte, vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor România: „Se eliberează o cutie, în cantități mici, și fiecare persoană folosește o perioadă limitată, de câteva zile."

Contactați, reprezentanții farmaciilor din Bistrița nu au dorit să transmită un punct de vedere.

Cea care a comercializat crema a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Reprezentantul firmei: „Doamna nu a citit modul de utilizare care era pe cremă, nu este un produs cosmetic, este un produs magistral făcut în laborator, unde e voie și legal să ai mercur. Doamna a dat și pe gât și pe decolteu și nu se face așa ceva. Eu am luat-o din farmacii, în funcție de cerere."

Vânzătoarea este cercetată pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de produse sau substanțe toxice și vătămare corporală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













