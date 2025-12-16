Alte trei nave implicate în traficul de droguri au fost distruse de armata americană. Opt persoane au murit. VIDEO

Atacurile americane împotriva a trei ambarcaţiuni suspectate de Washington de trafic de droguri au făcut opt morţi, luni, în Oceanul Pacific.

Anunțul a fost făcut de armata americană, ale cărei atacuri de acest tip s-au soldat cu peste 90 de morţi de la începutul lunii septembrie, relatează AFP.

„Informaţiile au confirmat că aceste nave tranzitau rutele cunoscute ale traficului de droguri din estul Pacificului şi erau implicate în traficul de droguri”, a declarat pe X Comandamentul Sud al Statelor Unite care îşi însoţeşte postarea de un videoclip ce prezentă loviturile asupra navelor. „Un total de opt narco-terorişti de sex masculin au fost ucişi” în aceste operaţiuni, a adăugat armata.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025



De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a cel puţin 26 de nave acuzate de trafic de droguri în Caraibe sau în estul Pacificului, ucigând cel puţin 95 de persoane, fără a furniza dovezi că aceste ambarcaţiuni erau implicate în traficul de droguri, ceea ce a determinat experţii şi ONU să pună la îndoială legalitatea operaţiunilor.

Statele Unite şi-au întărit considerabil prezenţa militară în Marea Caraibelor din luna august, în numele luptei împotriva traficului de droguri. În special, au desfăşurat cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro că se află la conducerea unei vaste reţele de trafic de droguri, ceea ce acesta neagă categoric, afirmând că Washingtonul încearcă să-l răstoarne de la putere pentru a pune mâna pe petrolul ţării sale.

Legalitatea atacurilor americane în apele străine sau internaţionale, împotriva suspecţilor care nu au fost interceptaţi sau interogaţi, este subiect de dezbatere. ONG-ul Human Rights Watch (HRW) a îndemnat la începutul lunii decembrie partenerii Statelor Unite să condamne atacurile „ilegale” împotriva navelor traficanţilor de droguri. „Conform dreptului internaţional, recurgerea intenţionată la forţa letală este permisă numai în ultimă instanţă împotriva unei persoane care reprezintă o ameninţare iminentă la adresa vieţii”, a subliniat în octombrie Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

