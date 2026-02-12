Potrivit RAR, în 2025 au fost verificate 92.219 vehicule la nivel național, aproape 40% prezentând deficiențe tehnice majore sau periculoase, cele mai frecvente fiind probleme la iluminare, emisii poluante și sistemele de suspensie. În urma controalelor, au fost aplicate peste 26.500 de amenzi.

„Inspectorii Registrului Auto Român au verificat în trafic, din punct de vedere tehnic, anul trecut, 92.219 vehicule la nivelul întregii țări. În urma controalelor, specialiștii RAR au constatat că 38,5% dintre mașinile oprite pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme.

Cele mai multe neconformități au fost constatate la: instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%, emisiile poluante (20,46%), punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%), vizibilitate (10,15%), șasiu și elemente atașate șasiului (9,22%).

Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 4,21% dintre vehiculele controlate şi în 1,4% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcţie. În urma verificărilor s-au identificat deficiențe din sfera poluării la 6.064 de vehicule dintre cele controlate. Inspectorii RAR au identificat în trafic şi vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcţie sau la punţi și fuzete. În cazul a 4.697 de vehicule s-a considerat că acestea prezintă pericol iminent de accident.

Aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică - ITP fals, expirat sau anulat. În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi Poliţia Rutieră, pe parcursul anului 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și 188 de ITP-uri au fost anulate”, au transmis reprezentații pe pagina de Facebook.

Controale și în București

De asemenea, anul trecut în Capitală au fost verificate peste 6.000 de mașini. Majoritatea dintre ele aveau probleme tehnice sau legate de acte, iar puțin peste un sfert reprezentau un pericol pe șosele.

„În București și județul Ilfov au fost verificate, în perioada menționată, 6.167 de vehicule. Dintre acestea, 68,2% prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte și 1.110 (18%) prezentau pericol iminent de accident. Din totalul autovehiculelor oprite, în 17,5% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării, 5,5% aveau probleme legate de identificare și 3,3% aveau ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră în această regiune au fost aplicate 3.394 de amenzi contravenționale și au fost retrase 3.032 de certificate de înmatriculare.

În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară”, a mai precizat RAR.