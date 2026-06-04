Dawa Sherpa îl asista pe un alpinist polonez când a dispărut pe 29 mai, deasupra Taberei 3, la aproximativ 7.500 m altitudine. Șansele sale de supraviețuire erau considerate minime, deoarece nivelul de oxigen la acea altitudine este extrem de scăzut, scrie BBC.

Se credea că devenise încă o victimă a muntelui, până când a fost observat în viață de o echipă care făcea curățenie.

„Aceasta este o adevărată autosalvare”, a declarat Pemba Sherpa, director executiv al companiei 8K Expeditions, care coordona eforturile de căutare. „Dawa a reușit să supraviețuiască împotriva tuturor șanselor timp de mai multe zile. Este pur și simplu un miracol.”

Până acum, cinci persoane au murit în sezonul de ascensiune din acest an, dintre care trei erau nepalezi implicați în pregătirile pentru ascensiunile pe Everest, potrivit agenției AFP.

Peste 1.000 de persoane au atins vârful Everest în acest sezon, ceea ce îl face cel mai aglomerat sezon din istorie.

Un alpinist experimentat, Dawa Sherpa este cunoscut și sub numele de Hillary Dawa Sherpa, în onoarea celebrului explorator Edmund Hillary.

Pemba Sherpa a declarat că Dawa Sherpa „aluneca încet” prin Cascada de Gheață Khumbu spre Tabăra de Bază când a fost găsit și a adăugat că, per ansamblu, starea sa de sănătate era bună.

Înainte de a fi găsit, soția sa declarase pentru AFP că oficiase deja rugăciunile funerare pentru sufletul lui.

Miercuri, Chris Thrall, alpinist și fost pușcaș marin britanic, a publicat pe Instagram un mesaj de omagiu pentru ghidul montan, crezând că acesta murise pe munte.

În videoclip, el și-a amintit că Dawa Sherpa „s-a așezat să se odihnească cu rucsacul în spate” în timp ce coborau din Tabăra 4, cea mai înaltă tabără înainte de vârf.

„M-am întors și l-am întrebat: «Hillary, ești bine, frate?» Mi-a răspuns: «Da, da, sunt bine, Chris, mergi înainte!»”, a povestit Thrall. „Nu era ceva neobișnuit; uneori mergeam eu înainte, alteori mergea el.”

În timp ce cobora, Thrall a găsit un alpinist polonez aflat în dificultate, iar cei doi și-au continuat împreună coborârea. Însă Dawa Sherpa nu i-a mai ajuns din urmă.

În zilele care au urmat, 8K Expeditions a lansat, potrivit relatărilor, căutări aeriene însă nu a reușit să-l localizeze.