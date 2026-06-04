Agenţia de securitate a Serbiei l-a avertizat pe preşedintele Aleksandar Vucic să nu se deplaseze vineri în Muntenegru pentru a participa la reuniunea cu liderii Uniunii Europene şi ai ţărilor din Balcani, invocând ameninţări la adresa securităţii sale, pe fondul unui schimb de replici diplomatice între Belgrad şi Podgorica, relatează Reuters.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să sosească vineri în oraşul de coastă Tivat pentru a se întâlni cu liderii celor şase ţări din Balcanii de Vest şi a discuta progresele înregistrate în vederea aderării la UE.

Agenţia de Securitate şi Informaţii a Serbiei (BIA) a declarat într-un comunicat emis miercuri seara că o deplasare în Muntenegru reprezintă un risc ridicat de securitate pentru Vucic, din cauza „activităţilor ostile ale serviciilor secrete străine şi a prezenţei unui clan criminal acolo”.

Preşedinta Parlamentului, Ana Brnabic, a declarat că Vucic intenţionează să se deplaseze la Tivat în ciuda avertismentului şi că urmează să aibă acolo câteva întâlniri importante.

Avertismentul a venit după ce presa din Podgorica a relatat că Muntenegru a trimis înapoi, miercuri, un avion cu 87 de bărbaţi din Serbia care trebuia să aterizeze la Tivat, afirmând că aceştia reprezentau o ameninţare la adresa securităţii înaintea summitului UE-Balcanii de Vest. Portalul de ştiri Vijesti a declarat că poliţia a confiscat două autobuze care ar fi trebuit să transporte grupul.

Relaţiile dintre Serbia şi Muntenegru au fost tensionate din cauza legăturilor Podgoriţei cu Kosovo, pe care Serbia nu o recunoaşte, şi a influenţei Belgradului asupra problemelor politice interne prin intermediul bisericii şi al partidelor politice afiliate Partidului Progresist Sârb al lui Vucic.

Muntenegru, ţară membră NATO, şi-a câştigat independenţa în 2006, în urma dizolvării uniunii sale cu Serbia, şi, spre deosebire de Belgrad, a introdus sancţiuni împotriva Rusiei, aliniindu-şi politica externă la cea a Uniunii Europene.

Miercuri seara, Serbia a introdus un control mai strict la graniţa cu Muntenegru, ceea ce a creat cozi lungi la punctele de trecere, a relatat postul de televiziune sârb N1 TV.