Megan Bhari, din Kingston, sud-vestul Londrei, a înființat organizația caritabilă Believe in Magic în 2011, la vârsta de 16 ani, pentru a ajuta „alți” copii care suferă de boli grave sau terminale, scrie Daily Mail.

Ea a condus organizația împreună cu mama sa, Jean O'Brien, în vârstă de 72 de ani, iar cele două au fost susținute de vedete din lumea muzicii, printre care One Direction, Taylor Swift, Michael Bublé și Ed Sheeran.

Fundația a câștigat notorietate

Megan și Jean au devenit, practic, „zâne bune” pentru alte familii ale căror copii sufereau de cancer și organizau diverse activități pentru a le aduce zâmbetul pe buze.

Adolescenta a avut chiar ocazia să participe la o petrecere cu ceai la Palatul Buckingham alături de prințesa Eugenie și a fost invitată la Downing Street de către David Cameron, pe atunci prim-ministru.

Însă părinții copiilor bolnavi au aflat că ea călătorea cu avioane private și pe nave de croazieră de lux și se caza la un complex turistic din Florida, în timp ce, aparent, urma tratament în spitale din SUA.

Acum, sora ei vitregă, Nina, a vorbit despre această fraudă uimitoare într-un documentar.

Sora a lansat acuzații

Nina, care avea 12 ani când s-a născut Megan, a declarat în cadrul emisiunii: „Nu spun că Meg este un copil nevinovat. Avea 23 de ani, era o adultă în toată firea.”

Ea a făcut referire și la un articol din ziarul „The Times” din 19 septembrie 2020, intitulat: „O fată a simulat o tumoare pe creier pentru a stoarce bani de la vedete și a duce o viață luxoasă”.

Nina a spus: „În tot articolul acela era doar o singură frază despre Jean, în care se spunea doar că mama ei, Jean, era membru al consiliului de administrație, și atât. Amândouă erau figurile publice ale organizației Believe In Magic. Jean a fost alături de ea pe tot parcursul acestei povești, prin fiecare minciună.”

Organizația caritabilă a lui Megan a fost anunțată pentru prima dată în iulie 2011, când ziarul News of the World a publicat un articol în ultima sa ediție, intitulat „Megan, o fată magică”, despre cum „o fetiță cu o boală incurabilă a înființat o organizație caritabilă pentru a ajuta alți copii cu boli terminale”.

Vedetele au susținut campania

Ea a primit rapid sprijin din partea trupei One Direction, iar trupa și fanii săi au strâns milioane de lire sterline în lunile următoare pentru a finanța tratamentul în străinătate.

Anne Twist, mama lui Harry Styles din trupă, a urcat pe Muntele Kilimanjaro în 2012 pentru a ajuta fundația – iar One Direction a ajutat-o pe Megan să strângă 120.000 de lire sterline pentru terapia cu radon în 2015, după ce ea a susținut că are o a doua tumoare.

Johannah Deakin, mama membrului trupei Louis Tomlinson, a ajutat la organizarea unui bal de strângere de fonduri la Muzeul de Istorie Naturală – iar Tomlinson ar fi donat 2 milioane de lire sterline. Doamna Deakin a murit ulterior de leucemie la vârsta de 43 de ani, în 2016.

Megan a primit premiul „Point of Light” din partea lui Cameron pentru activitatea sa ca „voluntară remarcabilă” și a vizitat Palatul Buckingham, unde s-a întâlnit cu prințesa Eugenie și a ajutat la decorarea bradului de Crăciun al reginei Elisabeta a II-a.

Fata a beneficiat, de asemenea, de sprijinul unor vedete precum Jessie J, Pharrell Williams, Little Mix, Professor Green, Fearne Cotton, Pixie Lott și Olly Murs, precum și al fotbaliștilor Lionel Messi și Didier Drogba.

Părinții copiilor bolnavi au început verificările

Însă părinții altor copii grav bolnavi au început să investigheze organizația caritabilă după ce și-au exprimat îngrijorarea cu privire la relatările lui Megan despre boala sa, care erau vagi și lipsite de detalii în apelurile de strângere de fonduri.

Ei au descoperit că Megan călătorise în repetate rânduri în SUA cu nave de croazieră și se cazase la Disney World – chiar luând o dată un avion privat după ce întârziase la plecarea unei nave.

Iar în 2017, când a spus că se întorcea acasă după un tratament în SUA, un detectiv privat angajat de familii a urmărit-o în timp ce debarca de pe nava Queen Mary 2 la Southampton.

Ea zâmbea și împingea un cărucior plin de valize, deși organizația caritabilă susținuse că „corpul ei a trecut prin mai multe decât ar trebui să treacă cineva vreodată și este foarte slăbită în acest moment”.

Autoritatea de reglementare Charity Commission a deschis o anchetă asupra organizației și i-a înghețat conturile bancare în același an.

Ancheta a descoperit transferuri suspecte

S-a constatat că, în perioada cuprinsă până în noiembrie 2015, au fost efectuate retrageri de numerar în valoare totală de 133.000 de lire sterline, iar în anul următor, alte 156.000 de lire sterline.

Între decembrie 2015 și mai 2016, s-au transferat 108.786 de lire sterline către unul dintre administratori.

Megan fusese administratoare a fundației alături de mama sa, Jean, și de două rude apropiate, Nick și Louise O'Brien.

Megan a murit la vârsta de 23 de ani în 2018, iar medicul legist a consemnat în cadrul anchetei că decesul ei a fost cauzat de insuficiență cardiacă legată de steatoza hepatică – însă în dosarul ei medical nu se menționa nimic despre o tumoare.

În cadrul anchetei s-a constatat că afecțiunea care a dus la decesul lui Megan a fost cel mai probabil cauzată de obezitate, iar creierul ei era „morfologic normal”.

Comisia pentru organizații caritabile a constatat că administratorii „nu au gestionat în mod responsabil resursele și afacerile financiare ale organizației caritabile”.

Comisia a închis organizația

Aceasta a închis organizația caritabilă în 2020 – fondurile rămase fiind donate organizației Round Table Children's Wish.

Comisia a constatat că administratorii au eșuat în mod colectiv să depună conturile organizației caritabile, ceea ce constituie „conduită necorespunzătoare și/sau gestionare defectuoasă”, adăugând: „Este, de asemenea, o infracțiune penală.”

Autoritatea de supraveghere a adăugat că „cheltuielile nejustificate din fondurile organizației caritabile au fost raportate poliției, care a demarat o anchetă penală, dar, din cauza probelor insuficiente, nu a continuat investigația”.

Comisia a declarat că nu a reușit niciodată să ia legătura cu Nick și Louise, Megan și Jean refuzând să le furnizeze datele de contact, pe motiv că „se temeau că acest lucru le-ar expune la abuzuri din partea persoanelor care depuneau plângeri împotriva organizației caritabile”.

În 2022, serviciile sociale din Kingston au efectuat o anchetă în cazul lui Megan, pe fondul suspiciunilor că decesul acesteia ar fi fost cauzat de abuz sau neglijență.

Acestea au concluzionat că, „deși nu există un diagnostic oficial”, era „probabil” să fi fost vorba de o boală fabricată sau indusă (FII) sau de sindromul Munchausen prin procură.

Raportul a ridicat suspiciuni noi

Unul dintre autorii raportului – care nu a fost făcut public – a declarat ulterior că cazul lui Megan se încadra în categoria „situațiilor grave în care un îngrijitor induce în mod deliberat semne de boală... prin mijloace extrem de directe și intenționat dăunătoare”.

Jean a contestat în mod constant acuzațiile de încălcări legate de boala lui Megan și de activitatea organizației Believe in Magic.

Ea nu a fost niciodată acuzată de vreo infracțiune legată de organizația caritabilă, de campaniile de strângere de fonduri sau de cererile de despăgubiri medicale ale lui Megan.

Jean a fost contactată de producătorii documentarului pentru a oferi un comentariu, dar nu a răspuns.